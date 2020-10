Astăzi, 3 ocrombrie 2020, numărul cazurilor active de COVID-19 din județul Alba a scăzut la 534 In ultimele șapte zile, numarul de cazuri active de infectare cu COVID-19, in județul Alba, a inregistrat un trend ascendent, bilanțul ajungand la un numar record al cazurilor active pe data de 1 octombrie 2020. Astfel, numarul total al cazurilor inregistrate ajunge la 1968 persoane confirmate pozitiv, 1362 persoane vindecate și 72 decese. Vineri, in Alba au fost prelucrate 532 de probe (355 la DSP si 177 la SJU). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 80.760. Dupa cum se poate observa, acest trend a fost unul ascendent și potrivit, informaților transmise de DSP Alba,… Citeste articolul mai departe pe albaiuliainfo.ro…

Sursa articol si foto: albaiuliainfo.ro

