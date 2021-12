Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Local Campeni este convocat de catre primarul Cristian Dan Pașca in ședința publica extraordinara. Aceasta se va desfașura astazi, 14 decembrie 2021, incepand cu ora 14.00, in sala de ședințe din cadrul primariei, pentru aceasta intrunire edilul propunand spre dezbatere și aprobare urmatorul…

- Consiliul local al municipiului Constanta este convocat in sedinta ordinara, astazi, 26 noiembrie 2021, de la ora 13.00.Sedinta se va desfasura prin mijloace electronice, printr o platforma online de videoconferinta.Proiectul ordinii de zi 1. Aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului…

- Sedinta ordinara a Consiliului Local MedgidiaJoi, 25 noiembrie 2021, ora 16: 30 are loc sedinta ordinara a Consiliului Local Medgidia. PROIECTE DE HOTARARI: Proiect de hotarare nr. 204 10.11.2021 privind aprobarea contului de executie al bugetului propriu al municipiului Medgidia si al bugetelor institutiilor…

- Consiliul local al municipiului Constanta este convocat in sedinta ordinara, vineri, 26 noiembrie 2021, ora 13.00.Sedinta se va desfasura prin mijloace electronice, printr o platforma online de videoconferinta.Proiectul ordinii de zi 1. Aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului…

- Consiliul Local al Comunei Niculitei este convocat in sedinta ordinara la data de 25 NOIEMBRIE 2021, ora 15,00, la Sala de Consiliu a Primariei comunei Niculitel.PROIECTUL ORDINII DE ZI: Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta Aprobarea procesului verbal al sedintei din 28 octombrie…

- Consiliul Local al comunei Baraganu, judetul Constanta a fost convocat in sedinta ordinara astazi.Sedinta a avut urmatoarea ordine de zi: 1. Proiectul de hotarare Privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 888 m.p, situat in localitatea Baraganu, comuna…

- Consiliul Local Campeni este convocat in ședința publica ordinara pentru luni, 25 octombrie 2021, de la ora 14.00. Pentru aceasta intrunire ce se va desfașura in sala de ședințe a Consiliului Local Campeni, primarul Cristian Dan Pașca a inițiat pentru dezbatere și aprobare urmatorul Proiect al ordinii…

- Primarul Municipiului Lugoj intentioneaza sa promoveze Proiectul de hotarare privind aprobarea documentațiilor tehnice ale serviciului de iluminat public. Proiectul de hotarare impreuna cu referatul inițiatorului se afiseaza la sediul Primariei Municipiului Lugoj, se publica pe site-ul institutiei…