- Consiliul Local al Municipiului Sebeș este convocat in ședința publica ordinara pentru ziua de joi, 29 februarie 2023, incepand cu ora 14.00, in sala de ședințe situata in Piața Primariei, Nr. 1, cu urmatorul proiect al ordinii de zi: 1. Proiect de hotarare privind majorarea valorii de inventar a imobilului…

- Joi, 22 februarie 2024, incepand cu ora 14:00, in Sala „Ion I.C. Bratianu” va avea loc ședința ordinara a Consiliului Local Aiud. Ordinea de zi a ședinței este urmatoarea: 1. Proiect de hotarare nr. 297 din 12.12.2023 privind aprobarea documentației PUZ – „CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE SI DRUM DE…

- Miercuri, 14 februarie 2024, incepand cu ora 14:05, in Sala „Ion I.C. Bratianu” va avea loc ședința extraordinara a Consiliului Local Aiud. Ordinea de zi a ședinței este urmatoarea: 1. Proiect de hotarare nr. 41 din 06.02.2024 privind organizarea evenimentului „Sarbatoarea Primaverii”. (Proiectul de…

- Primarul comunei Valu lui Traian Florin Mitroi, convoaca sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, judetul Constanta, in conformitate cu prevederile art.133 alin. 1 din OUG nr. 57 2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, in data de 19.02.2024,…

- Marți, 6 februarie 2024, incepand cu ora 14:30, in Sala „Ion I.C. Bratianu” va avea loc ședința ordinara a Consiliului Local Aiud. Ordinea de zi a ședinței este urmatoarea: 1. Proiect de hotarare nr. 29 din 29.01.2024 privind aprobarea utilizarii in anul 2024, a excedentului bugetului local, bugetului…

- Consiliul Local al Municipiului Sebeș este convocat in ședința publica ordinara pentru ziua de miercuri, 24 ianuarie 2023, incepand cu ora 14.00, in sala de ședințe situata in Piața Primariei, Nr. 1, cu urmatorul proiect al ordinii de zi: 1. Proiect de hotarare privind alegerea președintelui de ședința…

- Joi, 18 ianuarie 2024, incepand cu ora 14:00, in Sala „Ion I.C. Bratianu” va avea loc ședința ordinara a Consiliului Local Aiud. Ordinea de zi a ședinței este urmatoarea: 1. Proiect de hotarare nr. 304 din 18.12.2023 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind repartizarea, inchirierea…

- Marți, 9 ianuarie 2024, ora 12, se convoaca, in sedinta extraordinara, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, cu proiectul ordinii de zi, conform Anexei care face parte integranta din dispoziția numarul 1 din 3 ianuarie 2024. Ședința se va desfașura prin platforma on-line de videoconferința Cisco…