Stiri pe aceeasi tema

- 196 de persoane și-au pierdut viața in ultimele 24 de ore din cauza infecției cu coronavirus, iar printre victime este și o fetița mai mica de un an din Mureș.Fetița de mai puțin de un an era din Mureș, potrivit Grupului de Comunicare Strategica și suferea de mai multe afecțiuni medicale. Este al cincilea…

- Protest spontan, ieri, la Sectia a II-a Medicala de la Spitalul Clinic de Urgenta "Sfantul Spiridon". Cadrele medicale sunt revoltate de faptul ca nu au primit sporul de minimum 55- prevazut pentru personalul care se afla in linia intai de lupta impotriva pandemiei COVID 19. Sectia a devenit sectie…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat vineri ca, din datele centralizate de autoritati pana in prezent, sunt 2.500 – 2.700 de medici care, din cauza problemelor de sanatate, nu pot fi implicati in tratarea pacientilor de COVID-19. El a fost intrebat de jurnalisti…

- O femeie din Lugoj a fost gasita decedata, miercuri, pe Muntele Retezat. Lugojeanca era cautata de mai multe echipaje ale Salvamont Hunedoara dupa ce in urma cu doua zile au fost alertate ca femeia a disparut fara urma. Echipajele Salvamont s-au mobilizat si au scotocit muntii. Miercuri, dupa orele…

- Activitatea Camerei de garda si cea a Sectiei Medicina interna de la Spitalului Orasenesc din Urlati, judetul Prahova, a fost sistata dupa ce patru cadre medicale au fost diagnosticate cu COVID-19. Pacientii internati la sectia afectata au fost trimisi acasa, iar autoritatile asteapta rezultatele…

- Circulatia trenurilor de metrou s-a desfasurat cu dificultate miercuri pe Magistralele 1 si 3, incepand cu ora 18:32, din cauza unei urgente medicale semnalate intr-un tren la statia de metrou Timpuri Noi, au anuntat reprezentantii companiei."Metrorex informeaza ca astazi, 07.10.2020, incepand…

- Psihologii s-au confruntat in ultima perioada cu un numar din ce in ce mai mare de persoane cu probleme. Se pare ca epidemia de COVID-19 produce efecte mai puțin vizibile in societate. Cei mai vulnerabili sunt tinerii și cadrele medicale, potrivit stiri.tvr.ro. Din ce in ce mai mulți tineri au probleme…

- Pe fondul nemulțumirilor provocate de neacordarea stimulentelor stabilite de lege inca de la declanșarea pandemiei de COVID-19, personalul medical de la Spitalul Județean de Urgența „Sf. Pantelimon‟ Focșani, in frunte cu Claudiu Grosu, liderul Sanitas Vrancea, a declanșat in aceasta dupa-amiaza un protest…