Stiri pe aceeasi tema

- DRDO 2-DG este un medicament care reduce dependența de oxigen. El a fost dezvoltat de DRDO și de Laboratoarele Dr. Reddy. Asadar, a fost lansat primul lot de medicamente 2-deoxi-D-Glucoza pentru tratarea pacienților cu Covid-19. Medicamentul a fost dezvoltat de Organizația de Cercetare și Dezvoltare…

- Toți artiștii din Romania nu au mai susținut concerte in aceasta perioada din cauza situației generate de pandemia de coronavirus. Unii s-au reprofilat, alții au susținut concerte online. Acum, Ruby face declarații despre situația sa financiara din ultima perioada. De aproximativ un an de zile Ruby…

- Rectorul Universitatii de Medicina si Farmacie (UMF) Cluj, dr. Anca Buzoianu, medic primar in farmacologie clinica, a explicat pentru „Adevarul” cat de eficiente sunt medicamentele folosite acum pentru tratarea COVID-19, subliniind ca singura solutie cu rezultate clare este vaccinarea.

- Saptamina trecuta am adunat citeva exemple de evenimente artistice ce au folosit trecerea timpului ca acțiune participativa in demersul artistic. Post-ul PARADIGME DIN POST-IZOLARE – Robert MARIN – Sageata timpului -II- parcursul entropic apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In stilul sau direct si deschis, care de-a lungul timpului a creat unele controverse in social media, Cristina Siscanu ne-a vorbit despre toate schimbarile din viata ei, nu putine la numar. Despre dieta revolutionara pe care o tine acum, operatii estetice, cat de bine ii merge cu banii si cat cheltuieste…

- Cunoscuta in popor și ca romanița, mușețelul este una dintre cele mai folosite plante medicinale, cu proprietati antiinflamatorii, antispasmodice și dezinfectante. Fie ca faci un ceai din florile aromate, fie ca prepari din ele o tinctura de leac, vei observa rapid efectele lor benefice. Mușețelul poate…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a declarat, marți, ca același numar de paturi din secțiile ATI ale spitalelor din Romania se regasesc acum fața de inceputul anului, cand, potrivit premierului Florin Cițu, ar fi fost mai multe disponibile. Voiculescu a precizat ca au fost suplimentate cele 1.400…

- Ziua preot, noaptea traficant de endorfine. Așa se descrie Dinu Criste, un preot misionar din județul vecin Cluj, care s-a decis sa aduca fericirea și in lucrurile pamantești. Ciocolata premium cu canabis. A pus bazele atelierului „Christe Chocolatier", in comuna Sancraiu, in urma cu doi ani, unde a…