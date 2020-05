Stiri pe aceeasi tema

- Medicul șef al secției ATI de la Spitalul Gerota din București, Alida Moise, care a fost infectata cu COVID-19, a fost numita, director al spitalului, a anunțat ministrul de Interne, Marcel Vela. Fostul manager a fost numit director al Direcției Medicale din Ministerul Afacerilor Interne. Ministrul…

- Sefa Sectiei ATI de la Spitalul de Urgenta ''Profesor Dr. Dimitrie Gerota'', Alida Moise, a fost imputernicita, vineri, sa indeplineasca functia de director general al acestei unitati sanitare. Anunțul a fost facut de ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, pe Facebook, informeaza Agerpres."Tot de…

- Doctorita Alida Moise a fost unul dintre medicii infectati de un fost ofiter MAI, care a mințit in legatura cu calatoria pe care o facuse in Israel. Acesta a ascuns autoritatilor ca a calatorit in strainatate, contaminand astfel mai multe cadre medicale de la Spitalul Gerota. Medicul Alida Moise…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela , a anunțat schimbarea intr-o postare pe Facebook in care vorbește la modul laudativ despre medicul Alida Moise . „Incepand de astazi (vineri – n.red.), medicul șef al Secției ATI a Spitalului de Urgența „Profesor Dr. Dimitrie Gerota” București, doamna Moise…

- Cinci cadre medicale de la Institutul National de Boli Infectioase „Prof. Dr. Matei Bals” din Capitala au fost infectati cu nou coronavirus. Este vorba de doi medici, o asistenta si doua infiermiere, ce au intrat in contact cu pacientii infectati cu acest virus. Toti cei cinci sunt asimptomatici si…

- In cursul zilei de marți, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate inca 49 de cazuri de coronavirus. Dintre acestea, 22 au legatura cu pacientul de la Spitalul "Dimitrie Gerota" din Capitala, care a mințit ca nu a calatorit in niciun stat din zonele considerate de risc maxim.Fost ofițer MAI, barbatul…

- Pensionarul MAI care lucreaza pentru ADP Sector 4 a intrat in contact cu 120 de persoane doar la locul de munca. El a fost director al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.Barbatul diagnosticat cu COVID-19, internat pana aseara la spitalul MAI “Dimitrie Gerota” din Capitala, a fost…

- "In aceasta dupa-amiaza a fost confirmat si cel de al 12-lea caz de infectie cu noul coronavirus (COVID-19) la nivel national. Este vorba despre un barbat din Bucuresti, in varsta de 49 ani, care s-a intors din Italia (Roma) in data de 27 februarie 2020, dintr-o zona neafectata", anunta sambata Grupul…