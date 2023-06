Stiri pe aceeasi tema

- Italia și Romania vor deschide Campionatul European feminin cu un meci de gala, singurul gazduit de Colosseumul din Verona, construit in anul 30 era noastra. Pe 15 august va avea loc deschiderea și meciul inaugural al Campionatului European de volei feminin, unde Romania s-a calificat pentru a treia…

- Naționala de fotbal a Romaniei reia meciurile din Preliminariile Euro 2023 printr-o dubla de foc contra selecționatelor Kosovo și Elveției. Primul meci va fi, vineri, 16 iunie, de la ora ora 21:45, pe stadionul Fadil Vokrri, in Kosovo, live pe Antena 1 și AntenaPLAY și liveTEXT și VIDEO pe a1.ro.

- Kosovo – Romania LIVE VIDEO Helmut Duckadam il cere pe Marian Aioani titular. Meciul e pe 16 iunie, in direct pe Antena 1 si in AntenaPLAY. Aioani a aparat poarta campioanei Farul. Kosovo – Romania e vineri, 16 iunie, de la 21:45, in direct pe Antena 1 si in AntenaPLAY. Cei 3 portari convocati de […]…

- Andrei Burca si Denis Alibec au transmis mesaje razboinice inainte de Kosovo – Romania, care va fi pe 16 iunie, in direct pe Antena 1 si in AntenaPLAY, dar si in format LIVE VIDEO pe AS.ro. Andrei Burca si Denis Alibec viseaza o victorie in Kosovo, iar Romania sa aiba maximum de puncte dupa primele…

- Suporterii romani care vor face deplasarea la Pristina pentru meciul Kosovo - Romania, programat la 16 iunie in preliminariile Campionatului European din 2024, sunt sfatuiti sa nu scandeze sau sa afiseze mesaje politice, avand in vedere incidentele din ultimele zile din nordul statului gazda, informeaza…

- Marius Briceag (31 de ani), fundaș stanga la Korona Kielce, in Polonia, admite ca a fost surprins de apelul de la FRF prin care a fost anunțat despre convocarea pe lotul preliminar pentru meciurile naționalei din iunie, cu Kosovo și Elveția. Kosovo - Romania va avea loc pe 16 iunie, de la ora 21:45.…

- Palermo – Cosenza 0-0, intr-un meci care a putut fi urmarit in format LIVE VIDEO exclusiv in AntenaPLAY. Echipa la care Nedelcearu si Pigliacelli au fost titulari s-a incurcat, acasa, in ultimul meci din etapa a 32-a din Serie B. Palermo avea nevoie de victorie pentru a ramane aproape de Pisa, echipa…

- Andorra – Romania LIVE VIDEO, ora 21:45, in direct pe Antena 1 si in AntenaPLAY. Cele mai importante faze vor fi in format LIVE VIDEO si pe AS.ro. Nationala lui Edi Iordanescu incepe in Andorra preliminariile pentru EURO 2024. Andorra – Romania este primul meci al nationalei lui Edi Iordanescu in preliminariile…