Bojthe Benjamin, medalie de bronz la lupte în Spania

In perioada 26,06.-02.07.2023 a avut loc Campionatul European U20 de lupte libere in Spania la Santiago De Compostela.Sportivul Bojthe Benjamin de la Clubul Sportiv Muresul la cat.61kg a obtinut medalia de bronz. Toate reacţiile: 2424 Bojthe Benjamin, medalie de bronz la lupte în Spania at Sursa… [citeste mai departe]