Stiri pe aceeasi tema

- Florin Gardos a facut o propunere „nebuna” si a cerut statuie pentru Mihai Pintilii daca ia titlul, dupa ce Gigi Becali a anuntat ca se pregateste deja de Liga Campionilor. Helmut Duckadam ii spulbera visul lui Gigi Becali de a ajunge la banii din Liga Campionilor: „Nicio sansa in urmatorii 20 de ani„.…

- Ilie Poenaru, 46 de ani, spune ca Gigi Becali a prins incredere in el dupa ce l-a pus sa gireze transferurile celor doi jucatori de la Clinceni și explica de ce a refuzat de doua ori șansa de a-i antrena pe roș-albaștri. - Domnule Poenaru, ați intrat in anul nou liber de contract. Ce așteptari aveți?-…

- Adrian Mutu este dorit de o echipa din Serie A, anunța chiar presa din Italia. Antrenorul de la Rapid poate ajunge la Salernitana, echipa aflata pe locul 16 in prima liga din Italia. Salernitana s-a desparțit recent de antrenorul sau, dupa o serie de 6 meciuri fara victorie. Adrian Mutu, dorit de o…

- Ilie Poenaru, 45 de ani, liber de contract dupa desparțirea de UTA produsa la inceputul lunii noiembrie, considera ca e pregatit sa antreneze orice echipa din Romania, inclusiv pe FCSB. In prezent, FCSB nu are un „principal” obișnuit. De antrenamente de ocupa delegatul fara carnet de antrenor Mihai…

- Ilie Poenaru (46 de ani), fostul antrenor al lui UTA Arad, a recunoscut, in direct la GSP Live, ca a fost intrebat, prin intermediari, daca ar fi dispus ca preia banca celor de la FCSB și FC Botoșani. De asemenea, tehnicianul a relatat cum a gestionat relația cu Claudiu Keșeru, veteranul din atacul…

- Costin Ștucan revine cu o noua ediție GSP Live, astazi, de la 09:01. Prezent in studioul GSP Live, prin Skype, este Marin Duna (55 de ani), ultima data antrenor secund la UTA Arad. Fostul golgeter al celor de la FC Național in anii '90 a plecat de la „Batrana Doamna” dupa demiterea lui Ilie Poenaru.…

- Marco Dulca, 23 de ani, este așteptat inapoi la Chindia, dupa ce mijlocașul central a intrat pe lista neagra a lui Gigi Becali la FCSB. „Ma gandesc sa renunț la Boboc și la Dulca. In cazul lui Dulca, nu am alta soluție in afara de Targoviște. E posibil sa revina la Chindia in iarna. A zis ca vrea sa…

- Valeriu Iftime, patronul de la FC Botoșani, a anunțat ca Andrei Prepelița este pe lista sa, dupa desparțirea de Mihai Teja. Dupa ce Dica a plecat de la FCSB, Gigi Becali l-a numit pe Andrei Preplița pe lista de potențiali inlocuitori. Fostul internațional este liber de contract, dupa ce a fost demis…