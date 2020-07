Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a anunțat, miercuri, ca va confinanța cu 100 de milioane de euro o cerere de propuneri lansata de Coalița pentru Inovare in domeniul pregatirii in eventualitatea apariției unei epidemii (CEPI) pentru dezvoltarea rapida de vaccinuri impotriva coronavirusului.

- Medicii din toata lumea cauta cel mai eficient impotriva coronavirusului, dar inca nimeni nu l-a descoperit. Medicamentele folosite in tratarea coronavirusului in unele situații au dat rezultate, in altele nu. Aveți mai jos cele mai folosite medicamente folosite in tratarea COVID-19. Cele mai eficiente…

- Procuratura din orasul german Bielefeld a anuntat vineri declansarea unei anchete impotriva conducerii companiei Tonnies, detinatoarea unui abator si a unei fabrici de ambalare a carnii unde s-au infectat cu coronavirus circa 1400 de angajati, informeaza dpa.

- Studiile clinice pentru tratamentul contra noului coronavirus au fost oprite, din ordinul Organizației Mondiale a Sanatații. Specialiștii au descoperit ca medicația nu are efect contra mortalitații celor infectați.

- Numarul focarelor de pesta porcina este in crestere, in Romania. Specialistii spun ca fenomenul are legatura cu relaxarea masurilor de prevenire a raspandirii coronavirusului. De la reaparitia bolii, acum 3 ani, fermierii reclama pagube de aproape un miliard de euro.

- Ziarul Unirea Institutul OncoGen din Timișoara va colabora cu Institutul Cantacuzino pentru un posibil vaccin impotriva coronavirusului Institutul OncoGen din Timișoara a anunțat o colaborare cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara „Cantacuzino” in vederea realizarii unui posibil…

- O parte a populatiei Japoniei si a altor state din Asia Orientala ar putea dispune de o protectie imunologica sporita fata de noul coronavirus datorita expunerii sale anterioare fata de alti agenti patogeni inruditi, relateaza agentia EFE potrivit unui studiu elaborat de Universitatea din Tokyo.

- Pulverizarea de solutii dezinfectante pe strazi, asa cum se procedeaza in unele tari, nu permite eliminarea noului coronavirus si poate crea un risc sanitar, a avertizat sambata Organizatia Mondiala a Sanatatii, transmit dpa si AFP, citeaza agerpres.ro.