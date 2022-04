Stiri pe aceeasi tema

- Programul Operational Regional Centru 2021-2027 tot mai aproape de lansare! Acordul de Parteneriat pentru perioada de programare 2021-2027 a fost transmis spre aprobare la Comisia Europeana. Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) a transmis Comisiei Europene in mod oficial documentul…

- Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica in primele doua luni ale anului au insumat 1,157 milioane persoane, in crestere cu 18,2% fata de perioada similara din anul 2021. Innoptarile inregistrate in structurile de primire turistica in perioada ianuarie-februarie au insumat 2,192…

- Sosirile in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare au crescut cu 16,1%, in luna februarie 2022, comparativ cu luna februarie 2021, iar innoptarile cu 15,6%, potrivit Institutului National de Statistica. Astfel, sosirile inregistrate in structurile de primire turistica in luna februarie…

- ”Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica in perioada 1 ianuarie -28 februarie 2022 au insumat 1.157.400 persoane, in crestere cu 18,2% fata de perioada 01.01.-28.02.2021. Din numarul total de sosiri, in perioada 1 ianuarie -28 februarie 2022 sosirile turistilor romani in structurile…

- “Ofertantul desemnat castigator este Asocierea DRUM ASFALT SRL (lider de asociere) – ILGAZ INSAAT TICARET A.S. – OPR ASFALT SRL – OBRAS PUBLICAS Y RAGADIOS SA – TRAMECO SA, cu pretul de 947.745.642,28 Lei fara TVA. Durata de executie a contractului este de 20 de luni”, anunta CNAIR.. Perioada de garantie a…

- Circa 750 de locuri de cazare sunt disponibile pentru refugiatii din Ucraina la manastirile din Dumbrava, judetul Alba, si Sighisoara, judetul Mures, unde joi erau ocrotiti zeci de adulti si copii ucraineni, potrivit unui comunicat transmis AGERPRES de catre Arhiepiscopia Ortodoxa de Alba Iulia.…

- La propunerea Ministerului Dezvoltarii, Guvernul a aprobat, in ședința de miercuri, indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea și modernizarea DJ 102I, Valea Doftanei (județul Prahova) – Bradet (județul Brașov). Acest drum poate reprezenta o alternativa la aglomerația de la DN1 din zona Comarnic-Sinaia-Predeal.…

- Ministerul Sanatații a schimbat regulile și in ceea ce privește izolarea persoanelor confirmate cu COVID-19, fiind redusa perioada. Pacienții nevaccinați și cei care au avut COVID cu mai mult de trei luni in urma vor sta in izolare 7 zile, fața de 10 zile, cat era pana acum, iar cei vaccinați și cei…