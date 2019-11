Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda faptului ca stomatologia moderna este in permanenta imbunatatita, nimeni nu poate fi asigurat impotriva pierderii dintilor naturali. Cel mai adesea, acest lucru se intampla din cauza bolii gingivale (gingivita), cariilor dentare sau din cauza ranilor si accidentelor. Timp de mai multi ani,…

- Direcția de Sanatate Publica Olt a primit, marți, a treia tranșa de vaccin antigripal, din care medicilor de familie le vor fi distribuite cele mai multe doze. 17.550 de doze au intrat in urma, marti, in depozitul DSP Olt, reprezentand a treia tranșa de vaccin antigripal repartizat pentru sistemul sanitar…

- Peste 30.000 de lei s-au colectat in urma unui bal anual caritabil care a avut loc la Petroșani. Suma este destinata pacienților internați la secția de ingrijiri paleative din Petrila, structura externa a Spitalului de Urgența Petroșani. “Acțiunea, una caritabila, și-a propus, pentru ediția…

- Un “nas electronic” care detecteaza substanțe chimice din respirația pacienților cu cancer pulmonar poate distinge intre pacienții care vor raspunde sau nu la imunoterapie, potrivit 360MEDICAL.ro.Intr-un mic studiu, eNose a fost mai eficient in identificarea pacienților care ar putea beneficia…

- Asociatia Romana a Producatorilor Internationali de Medicamente (ARPIM) are ca principala misiune imbunatatirea accesului pacientilor romani la medicamentele de ultima generatie, in acord cu standardele europene de tratament. De aceea, orice masura masura care contribuie la atingerea acestui obiectiv…

- Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu ofera noi servicii pentru persoanele care sufera de afectiuni pulmonare cronice, precum si pentru cele cu deformatii scheletice ale cutiei toracice (in special copii si tineri). Acestea pot sa beneficieze de recuperare medicala respiratorie in cadrul noului compartiment…

- Voluntarii Paraclisului Catedralei Mantuirii Neamului au desfasurat, sambata, o noua editie a Campaniei "Sanatate pentru Sate", in comuna Cornetu, din judetul Ilfov. Medici specialisti in diabet si nutritie, cardiologie, medicina interna, gastroenterologie si pediatrie au oferit consultatii gratuite…

- Ministrul Sanatații a reacționat rapid in cazul pacientilor de la Spitalul de Psihiatrie Sapoca raniți de un alt bolnav. In urma ultimelor decizii medicale, deoarece spitalul din Buzau nu are sectie de neurochirurgiei, COSU a anuntat MS ca s- a decis transferul tuturor pacientilor din Spitalul Judetean…