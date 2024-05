Stiri pe aceeasi tema

- Costica a ajuns sa doarma intr-un grajd de aproape doua saptamani. Nici de sarbatori nu a venit nimeni la el, chiar daca este paralizat și a fost alungat din casa de femeia cu care este impreuna de 53 de ani.

- Sambata dimineața, un barbat in varsta de 43 de ani, din Vicovu de Sus, a condus autoturismul pe strada Calea Cernauți din oraș catre Vicovu de Sus, la un moment dat intrand in coliziune cu autoturismul condus in fața sa de catre un alt barbat in varsta de 43 de ani, din comuna Galanești. La […] The…

- Adrian este disperat și vrea ca fosta iubita sa se intoarca la copiii lor. Aceștia vor sa petreaca timp cu mama lor, dar fara niciun rezultat. Cu toate ca cei doi parinți au custodie comuna femeia și-a abandonat familia pentru un alt barbat.

- Un barbat de 35 de ani dintr-o localitate limitrofa municipiului Brasov a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, el fiind acuzat ca si-ar fi violat in mod repetat nepoata in varsta de 5 ani, a informat, sambata, Parchetul de pe langa Judecatoria Brasov.

- Un barbat in varsta de 30 de ani care a violat o fata de 15 ani și a lasat-o insarcinata a fost arestat preventiv. Victima și agresorul sunt rude. Potrivit Parchetului de pe langa Judecatoria Arad, barbatul in varsta de 30 de ani a fost reținut duminica, pentru viol. Ulterior, s-a dispus schimbarea…

- Au aparut noi imagini din seara atacului de la Padina, in urma caruia Sorin Anghet, un barbat in varsta de 41 de ani, a murit. Ce s-a intamplat in momentul in care victima a reușit sa iasa din cladire, in parcarea localului.

- In urma cu o zi, Costel spunea ca fratele lui, Minel, ar fi fost ucis și ca deja banuiește cine i-ar fi facut rau. Ieri, un alt caz a fost semnalat de la un telespectator. In luna martie 2020, tatal lui Ion a fost gasit fara suflare la 18 km distanța de locul unde Minel a murit.

- Un barbat in varsta de 60 de ani din Brașov, care este indragostit de o tanara in varsta de 25 de ani, a cerut ajutorul Politiei. Iata de ce a apelat pensionarul la autoritați, dar și de ce a fost speriat de amanta!