- Campionul mondial la natație susține campania de conștientizare și de incurajare a pacienților cu epilepsie sa-și administreze tratamentul, subliniind ca lui, o vizita medic in copilarie i-a schimbat viața și la felse poate intampla și cu pacienții cu epilepsie. A fost lansata, oficial, campania educaționala…

- Un arhitect, un inginer de instalații și un sudor caștiga in jur de 4.000 de lei net pe luna, insa concurența pentru aceste posturi este redusa, chiar daca salariile sunt peste medie, arata datele Salario , comparatorul de salarii realizat de eJobs. In Romania exista o paleta larga de oportunitați de…

- Acțiunea caritabila #1LeuPeZi, derulata weekendul trecut in centrul municipiul Suceava de Asociația Misionand Generația de Maine (MGM) din Dumbraveni, a avut un ecou puternic in randul a numeroși suceveni, care au vrut sa sprijine inițiativa voluntarilor.Proiectul celor de la MGM iși propune sa ...

- Unitatea Speciala 72 Jandarmi Protectie Institutionala Cernavoda cauta specialisti in domeniile Comunicatii, Auto si Resurse Umane.Conform anunturilor postate pe pagina web proprie, posturile de executie vacante vor fi ocupate prin rechemare in activitate sau incadrare directa. Perioada inscrierilor…

- Ce se ascunde in spatele campaniei agresive de PR a gunoierilor de la RER Vest-RETIM Alba? Ce se ascunde in spatele campaniei agresive de PR a gunoierilor de la RER Vest-RETIM Alba? Gunoierii de la Asocierea RER Vest-RETIM, cunoscute ca firme de casa ale PNL au inceput o campanie agresiva de PR (public…

- Specialiști in nutriție pediatrica vor dezbate efectele dietelor de tip vegetarian la copii, in cadrul unei noi conferințe INOVALIMENT, organizata de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu, in parteneriat cu Kilostop Junior, “Influența unei alimentații vegane sau vegetariane la copii, asupra…

- Fondurile sunt destinate creșterii capacitații de producție din surse regenerabile pentru acest combustibil alternativ, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul reprezentanței Comisiei Europene in Romania.Comisia Europeana a aprobat, luni, o schema de ajutoare de stat pentru Romania in valoare de…