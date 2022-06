Asociaţie italiană: Vehiculele electrice nu sunt singura cale eficientă de reducere a emisiilor de carbon produse de industria auto ”Ma refer la contributia tangibila pe care o pot oferi biocombustibilii si combustibilii sintetici, precum si hidrogenul”, a spus Scudieri in deschiderea adunarii publice a ANFIA, adaugand ca industria auto italiana face deja investitii uriase in hidrogen. Biocombustibilii si combustibilii sintetici, denumiti e-combustibili, sunt in curs de dezvoltare pentru a permite versiunilor modificate ale motoarelor cu ardere interna sa fie utilizate in continuare, mai degraba decat o trecere in masa la vehiculele electrice cu baterie (BEV). Scudieri a spus ca o concentrare exclusiva pe tehnologia BEV, dominata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vehiculele electrice nu sunt singura cale eficienta de reducere a emisiilor de carbon produse de industria auto, lte tehnologii putand ajuta la eliminarea carbonului din industrie, prin indeplinirea acelorasi obiective privind emisiile si pastrarea in acelasi timp a know-how-ului si a locurilor de munca…

- Din 2035, Comisia Europeana vrea ca toate vehiculele noi comercializate pe Batranul Continent sa fie pur electrice. Parlamentul European și guvernele țarilor din UE vor lua o decizie in acest sens pana in luna iunie, urmand ca legea finala sa fie adoptata in toamna acestui an. Acum, și americanii de…

- Comisia Europeana a propus miercuri suspendarea, pentru o perioada de un an, a taxelor la import pentru toate exporturile din Ucraina catre Uniunea Europeana, informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar. Propunerea, care trebuie sa fie analizata si aprobata de Parlamentul European si…

- Pe 16 si 17 Aprilie va avea loc la Sala Palatului din Bucuresti primul targ de locuri de munca din industria entertainmentului Jobs in Entertainment Intrarea este libera Branduri de top din industria de entertainment casino, slot amp; betting , si totodata mari angajatori in Romania, ofera joburi in…

- BAT este cel mai mare contribuabil la bugetul de stat al Romaniei in 2021, cu o contribuție totala de circa 11 miliarde de lei (2,2 miliarde de euro) sub forma de taxe și accize, ceea ce inseamna o creștere a contribuțiilor de 10% fața de anul 2020. BAT este totodata unul dintre cei mai mari exportatori…

- Comisia Europeana va propune marți statelor membre UE noi sancțiuni impotriva Rusiei, inclusiv interzicerea importurilor de carbune, lemn, produse chimice și alte produse in valoare de aproximativ 9 miliarde de euro pe an, a declarat o sursa din interiorul instituției UE pentru Reuters.Uniunea Europeana…

- Tesla a confirmat ca livrarile de vehicule Model Y construite la Gigafactory Berlin din Germania vor incepe pe 22 martie. Saptamana trecuta, dupa luni de intarzieri, Tesla a primit in sfarsit autorizatia oficiala de constructie in urma aprobarii de mediu a proiectului sau Gigafactory Berlin. Odata ce…

- Top Line, ajutor pentru refugiați. Doneaza 2% din incasari, produse, și ofera locuri de munca Astfel, compania va dona 2% din vanzarile online, de pe www.topline.ro , in urmatoarele trei luni, va trimite pachete cu produse de ingrijire pentru femei și copii, și, impreuna cu partenerii sai din țara,…