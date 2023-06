Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Cultural – Educativa pentru Protejarea si Promovarea Patrimoniului Tehnic, Stiintific si Istoric - „Suntem Romania” solicita public clasarea in Lista monumentelor istorice a ansamblului statiei de cale ferata Campinita, sustinand ca vechea gara „este posibil sa fie ultima din Europa cu aceste…

- Aeroportul International Ghimbav-Brasov a fost inaugurat joi dimineata, primul avion cu pasageri care a aterizat pe pista apartinand companiei aeriene TAROM. Aeronava a fost pilotata de Catalin Prunariu, fiul cosmonautului Dumitru-Dorin Prunariu. Inaugurarea a avut loc in prezenta presedintelui Senatului,…

- Senatoarea independenta Diana Sosoaca a mai facut o vizita sfidatoare la ambasada lui Putin la Bucuresti si a dat un interviu in presa rusa, la Eurasia Daily, incarcat de xenofobie. Luna trecuta, Sosoaca s-a mai intalnit cu ambasadorul rus la Bucuresti, Valeri Kuzmin, la receptia organizata de Ambasada…

- Blocul Comuniștilor și Socialiștilor declara ca nu va participa la „acțiunea de PR a Maiei Sandu și a partidului PAS pe 21 mai curent”. Declarațiile au fost facute de catre fostul șef de stat, Igor Dodon. „In incercarea de a-și salva ratingurile in scadere, regimul Sandu a anunțat organizarea in centrul…

- Preturile petrolului au scazut marti cu 4%, pana la cele mai reduse niveluri din ultimele cinci saptamani, in paralel cu un declin al actiunilor de pe Wall Street, din cauza ingrijorarilor legate de riscul de neplata a datoriei SUA si a asteptarilor ca cererea de combustibil ar putea avea de suferit…

- Excesul de viteza in trafic, sancționat cu fermitate de polițiștii salajeni. Peste 80 de sancțiuni, aplicate pentru depașirea limitelor legale de viteza, in cadrul operațiunii „Speed Marathon”. In perioada 17–23 aprilie 2023, conform Programului Operațiunilor Europene 2023 al Organizatiei Politiilor…

- Compania CFR Calatori va primi in acest an primele garnituri de trenuri noi pentru calatori, dupa aproximativ 20 de ani in care nu s-au facut deloc achizitii pentru trenuri noi, a anunțat miercuri, 19 aprilie, Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, citat de Agerpres.„De 20 de ani nu s-au cumparat…