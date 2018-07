Asociația Românilor din Italia NU susține mitingul „diasporei” din 10 august la București Asociația Romanilor din Italia (ARI) anunța ca nu susține și nu va participa la organizarea mitingului zis „al diasporei” anunțat pentru 10 august la București, motivele principale fiind lipsa de dialog și consultari intre organizatorul principal și mediul Asociația Romanilor din Italia NU susține mitingul zis „al diasporei” anunțat pentru data de 10 august la The post Asociația Romanilor din Italia NU susține mitingul „diasporei” din 10 august la București appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

