Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, considera ca locul Romaniei este in Schengen, iar prin comunicarea Comisiei Europene de miercuri a venit "o noua confimare" ca Romania indeplineste conditiile de aderare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Comuna Bogda din judetul Timis a depus un proiect prin care a obtinut finantare in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), contractul fiind semnat luni. Banii vor fi folositi pentru reabilitarea a opt case traditionale. Suma accesata se ridica la 480.000 de euro. Charlottenburg este…

- Politehnica s-a impus meritat, dar cu emotii in fata Minaur, o formatie modesta, neantrenata, venita in Copou dupa un drum de 2 000 de kilometri, care se afla pe loc de baraj. Diferentele de valoare si de prospetime au fost decisive. Multi fani continua sa fie nemultumiti de calitatea jocului trupei…

- Asociația Romana de Factoring (ARF) realizeaza la mijlocul fiecarui an studiul privind evoluția pieței. Astfel, pentru primele 6 luni datele releva un nivel al creanțelor gestionate de operatorii din piața de aproximativ 3,68 miliarde euro, in creștere cu 31.6% fața de aceeași perioada a anului trecut.…

- S-a vorbit un pic despre infrastructura, s-au aratat foarte multe fonduri disponibile, este absolut perfect, absolut minunat. Intr-adevar, ultima noastra problema este partea de finanțare. Avem foarte mulți bani la dispoziție, noi am spus tot timpul asta, banii nu sunt o problema, oricat de amuzant…

- The Acting president of the Senate, Alina Gorghiu, regrets the death of Queen Elizabeth II, sends her condolence to the British people and emphasizes the extremely important role of the British sovereign in world history. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Asociația de Neonatologie din Romania, Societatea Romana de Pediatrie, Asociația Romana pentru Nou-nascuții Indelung Spitalizați – ARNIS, cu susținerea AstraZeneca inițiaza campania educaționala despre prevenirea infecțiilor cu Virus Sincițial Respirator (VSR) in randul copiilor din grupele vulnerabile,…

- Dorica Dan, președinta Asociației Romane de Cancere Rare – ARCrare, pune in evidența principalele probleme pe care le intampina pacienții cu boli rare, dar și reușitele unui sistem de sanatate aflat la mare distanța de ceea ce ar trebui.