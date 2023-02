Stiri pe aceeasi tema

- In lume sunt peste 16 miliarde de telefoane mobile stricate sau iesite din uz. Cate sunt in Romania și de ce devin deșeuri periculoase? In Romania , statisticile nu sunt deloc imbucuratoare. Exista mai multe telefoane mobile, stricate sau care nu mai sunt folosite, decat populația țarii. Mai exact,…

- Depozitele de deșeuri neconforme și mai multe depozite de deșeuri neautorizate mai mici vor fi lichidate in cadrul unui proiect finanțat de Banca Europeana de Reconstrucții și Dezvoltare. De asemenea, urmeaza sa fie construit un depozit regional de deșeuri sanitare in conformitate cu standardele UE.…

- Razboiul nu este un subiect placut, majoritatea oamenilor preferand sa il ignore. Acesta nu poate fi ignorat daca este aproape de tine sau este chiar in curtea ta. Oricat am incerca sa il ignoram, razboiul este la o aruncatura de bat de noi si in curtea vecinilor nostri.Daca pe noi ne afecteaza…

- Austria ar trebui sa plateasca Romaniei daune lunare de 200 de milioane de euro daca se opune aderarii acesteia la spațiul Schengen, considera Razvan Nicolescu, președintele Asociatiei pentru Energie Curata si Combaterea Schimbarilor Climatice. Acesta a fost și ministru tehnocrat al Energiei in Guvernul…

- "Doi lideri din Austria, cancelarul si ministrul de interne, practic incearca sa ia ostatice toate valorile si principiile Uniunii Europene de cand s-a fondat Uniunea Europeana si sa nu mai respecte nimic, pentru ca asa vor ei", a transmis, joi, presedintele Asociatiei pentru Energie Curata si Combaterea…

- Craciunul va fi mai degraba sobru anul acesta, cu mai putine cumparaturi si cu achizitii chibzuite. Este opinia unor specialisti din Iasi care iau zilnic pulsul pietei, dintr-o companie care desfasoara o afacere mai putin cunoscuta in Europa de Est – destocajul. In plina campanie de Black Friday, ei…

- Campania de reduceri Black Friday 2022 ramane deschisa pana pe 5 decembrie Atu Tech estimeaza o creștere de circa 15% – 20% a vanzarilor in campania Black Friday din acest an Atu Tech (a2t.ro), cel mai mare magazin online de sisteme de securitate din Romania, introduce, in premiera, in Romania, sisteme…

- Volumele totale tranzactionate de Black Friday 2022 la aproape patru ore de la debut au depasit 214 milioane de lei, arata datele actualizate si centralizate de PayU Romania. Numarul de tranzactii a ajuns la aproximativ 370.000, iar valoarea medie a cosului de cumparaturi s-a diminuat usor, pana la…