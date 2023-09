Constructorii lotului 2 al Autostrazii A7 Ploiești-Buzau sunt in intarziere cu lucrarile, anunța Asociația Pro Infrastructura: „vom vorbi in curand de reziliere sau de preluarea parții bulgare din contract de catre partenerii romani”, informeaza Mediafax.

Contractul pentru cei 28,35 kilometri dintre Mizil și Spataru, in apropiere de Buzau, a fost semnat in 07.06.2022, are ordin de incepere emis in 22.08.2022 și prevede 20 de luni de execuție directa. spune Asociația Pro Infrastructura, despre lotul 2 al Autostrazii A7 Ploiești-Buzau.

„Deci aprilie 2024 era termenul inițial de finalizare…