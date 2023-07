”Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT) a primit un nou mesaj al Secretarului General al Organizatiei Nationale de Turism a Greciei, domnul Dimitris Fragakis, astazi, 28.07: «Rhodos revine in forta! Ne bucuram sa anuntam ca starea de urgenta operationala a expirat pe insula Rhodos. Viata revine acum la normal in intreaga insula Rhodos, inclusiv in zonele afectate. Locuitorii din Rhodos, care au fost eroici si altruisti in aceste zile dificile, impreuna cu statul grec, sunt nerabdatori sa continue sa ofere grija si ospitalitate unica vizitatorilor straini»”, anunta ANAT. Mesajul transmis…