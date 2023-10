Stiri pe aceeasi tema

- REȘIȚA – … de catre noua pictori acuareliști care, impreuna, au realizat o lucrare in acuarela de 9/1,14m, cea mai mare de pana acum din țara. S-a intamplat la București, cand fiecare artist a pictat cate o cladire reprezentativa din capitala pe o porțiune de un metru a lucrarii mari. Evenimentul a…

- Un judecator de la Tribunalul Bucuresti a decis joi, 28 septembrie, ca fratii Andrew si Tristan Tate, judecati pentru trafic de persoane si viol, pot parasi Capitala si judetul Ilfov, fiind liberi sa se deplaseze pe teritoriul Romaniei. Acest text a fost copiat de pe Ziare.com Fratii Tate scapa de interdictia…

- Anul universitar incepe peste o saptamana, iar studentii sunt in febra cazarilor. In caminele facultatilor de stat, preturile variaza intre 233 lei si 1.240 lei/luna. „In ceea ce privește datele furnizate de Consiliul Național al Finanțarii Invațamantului Superior pentru estimarea cuantumului minim…

- Apartamente mai sumpe și mai mici – este avertismentul dezvoltatorilor imobiliari la planul Guvernului de a majora taxa pe valoarea adaugata pentru vanzarea de apartamente. Dezvoltatorii spun ca va crește și evaziunea fiscala. Guvernul vrea sa elimine cota de TVA de 5 procente pentru locuințele mai…

- Asociatia Investitorilor de Real Estate din Romania (AREI) trage un semnal de alarma cu privire la impactul pe care l-ar putea avea modificarile fiscale vehiculate in spatiul public, daca ar ajunge sa intre in vigoare. Numai asupra imobiliarelor si constructiilor, daca s-ar aplica masurile care se discuta,…

- Asociația Investitorilor de Real Estate din Romania (AREI) a identificat șase posibile consecințele nefaste asupra a tot ce inseamna piața imobiliara din Romania, daca Guvernul va aplica ceea ce scrie in Ordonanța care modifica Legea nr. 227/2015. AREI a trimis o scrisoare Guvernului Romaniei prin care…

- Cea de-a VII-a ediție a Festivalului ”Strada Armeneasca” va avea loc intre 26 și 27 august. Evenimentul va fi gazduit, in premiera, de Gradina Botanica din București. Uniunea Armenilor din Romania prezinta cea de-a VII-a ediție a Festivalului ”Strada Armeneasca”, aducand cultura și tradițiile acestei…

- Poliția a recuperat o mașina de lux in valoare de 170.000 de euro, care fusese vanduta ilegal. Autoturismul era in posesia unui barbat din județul Ialomița. In perioada 2020 - 2021, mai multe persoane au inmatriculat doua mașini de lux ale unei firme, fara acordul proprietarului. Persoana vatamata este…