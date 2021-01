Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Sistem inteligent de distribuție a gazelor naturale in comuna Garbova: Unda verde din partea APM Alba APM Alba a dat unda verde pentru inființarea sistemului inteligent de distribuție a gazelor naturale in comuna Garbova, județul Alba. Se propune infiintarea conductei de distribuție presiune…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații a solicitat, in aceasta dimineața, reprezentanților Inspecției Sanitare de Stat (ISS) sa demareze de urgența un control la Spitalul Județean de Urgența Reșita, urmare a imaginilor aparute in spațiul public privind modul in care sunt tratați pacienții din cadrul secției…

- Delgaz Grid, compania de distributie din cadrul grupului german E.ON, le cere asociatiilor de proprietari sa verifice instalatiile de utilizare a gazelor naturale o data la doi ani, iar revizia sa faca o data la zece ani si numai de catre firme autorizate de Autoritatea Nationala de Reglementare…

- ”Verificarea periodica a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale din interiorul locuintei este o operatiune extrem de importanta si trebuie realizata numai cu firme specializate, pentru ca doar asa putem preveni incidente grave, care se pot solda cu victime si pagube materiale. In plus, cei care…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) nu a emis inca aprobarea necesara Bursei Romane de Marfuri (BRM) pentru a intermedia contracte derivate pe piata gazelor naturale si de a deveni contraparte financiara in toate tranzactiile, se arata intr-un comunicat al ASF, remis, joi, AGERPRES. ASF face…

- Un procent de 12% din cei 3,84 milioane clienti casnici au incheiat contracte pentru furnizarea gazelor naturale in regim concurential, pana la 30 iunie 2020, data liberalizarii pietei interne de gaze, a informat miercuri Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), care a precizat…

- ”Pana la data liberalizarii, respectiv la data de 30 iunie 2020, din numarul total de 3.844.474 clienti casnici, 12% aveau incheiate contracte aferente furnizarii gazelor naturale in regim concurential”, arata ANRE. Potrivit prevederilor Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, incepand…