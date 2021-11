Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Bacau va depune in cadrul Programului National de Investitii „Anghel Saligny” doua proiecte in valoare de 95 milioane lei, a declarat edilul Lucian Daniel Stanciu Viziteu. Cele doua proiecte vizeaza modernizarea tuturor strazilor neamenajate si construirea si extinderea retelelor de alimentare…

- „Consideram ca siguranța elevilor trebuie sa fie pusa pe primul loc și condamnam masurile luate impotriva siguranței elevilor, precum neasigurarea testarilor gratuite in școli sau modificarea pragului epidemiologic de funcționare in regim fizic a școlilor dupa bunul plac, fara o analiza clara in spate”,…

- Asociația Elevilor din Bacau (AEBC) și asociațiile similare din Constanta Valcea, București și Ilfov precum si din Maramureș solicita ignorarea propunerii conform careia se dorește modificarea componenței anului școlar. USR Plus a prezentat o propunere conform careia se va face decalarea anului școlar…

- Cainii cu probleme de demodecie necesita un tratament ușor care va fi efectuat de catre echipa medicala a adapostului. “Problema majora e timpul. Tratamentul necesita timp, cateva luni de zile. Din pacate, cainii nu vor avea blana suficienta care sa-i protejeze de frig. Iar iarna nu e departe”, spune…

- Considerand modul in care s-a desfașurat procesul de vot in cadrul ședinței extraordinare de consiliu local de luni, 20 septembrie, in cadrul careia, la pct.1 de pe ordinea de zi se afla un proiect de rectificare bugetara propusa de primarul Bacaului, Lucian Daniel Stanciu Viziteu, ce prevedea, printre…

- Consiliul local Bacau a aprobat, luni, un proiect inițiat de primarul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, prin care proprietarii de garaje din oraș construite pe terenuri ale caror contracte de concesiune au expirat sa le predea gratuit municipalitații. Conform hotararii de consiliu votate, este vorba despre…

- Ultimii ani, mai ales 2020, ne-a pus in vedere faptul ca literatura SF nu este atat de fantastica precum credeam și ca, oricand o tema tratata de un roman sau film de ficțiune poate deveni realitate. Fahrenheit 451, Equilibrium sau Aeon Flux nu mai sunt o ficțiune, inca din 1933, de cand naziștii au…

- Cel puțin zece firme care opereaza in municipiul Bacau vor primi, in urmatorii doi ani, un ajutor financiar in valoare totala de 200.000 de euro, prin scutirea de la plata impozitelor pe teren și cladiri, conform unei hotarari adoptate, ieri, de Consiliul local la inițiativa consilierilor Alianței PSD-PPU…