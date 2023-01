Stiri pe aceeasi tema

- O serie de medicamente care nu se exporta sunt interzise la export, iar aceasta decizie este doar o falsa soluție pentru a rezolva criza de medicamente in Romania. Acest punct de vedere este transmis, la data de 9 ianuarie 2023, de Asociația Distribuitorilor Europeni de Medicamente (ADEM). Aceasta asociație…

- Asociatia Distribuitorilor Europeni de Medicamente (ADEM) contesta masura propusa de Ministerul Sanatatii privind suspendarea temporara a distributiei in afara teritoriului Romaniei, pe o perioada de 6 luni, a unor medicamente antibiotice si antitermice cu administrare orala.In contextul intensificarii…

- Ministerul Sanatații a comunicat lista preparatelor comerciale pentru adulți și copii (antitermice, antiinflamatoare, antivirale pentru gripa) disponibile in Romania. Lista poate fi consultata AICI .

- Ministerul Sanatații a adus in atenția opiniei publice un proiect de ordin privind aprobarea Listei medicamentelor antibiotice și antitermice cu administrare orala a caror distributie in afara teritoriului Romaniei se suspenda temporar pe o perioada de 6 luni. Mai multe medicamente antibiotice și antitermice…

- Lista medicamentelor pentru gripa și raceala disponibile in Romania: antitermice, antiinflamatoare, antivirale Ministerul Sanatații a publicat, marți seara, lista preparatelor comerciale pentru adulți și copii (antitermice, antiinflamatoare, antivirale pentru gripa) disponibile in Romania. Ministrul…

- Astazi, 3 Ianuarie 2023, Ministerul Sanatații a publicat pe site-ul oficial lista lista medicamentelor pentru adulti si copii antitermice, antiinflamatoare, antivirale pentru gripa disponibile in prezent in Romania. IBUROFEN: PARACETAMOL: OSELTAMIVIRUM: De asemenea, puteți consulta lista și aici: LISTA…

- Ministerul Sanatatii a publicat marti pe site-ul propriu lista medicamentelor pentru adulti si copii antitermice, antiinflamatoare, antivirale pentru gripa disponibile in prezent in Romania. Lista poate fi accesata pe https://www.ms.ro/comunicate/. In perioada 19 – 25 decembrie au fost raportate la…

- Valul agresiv de viroze la copii din ultima perioada a dus și la o criza a medicamentelor pentru copii in farmaciile din Romania. In acest context, Ministerul Sanatații a comunicat, ieri, o lista a medicamentelor antitermice și antiinflamatoare de uz pediatric disponibile in acest moment in farmaciile…