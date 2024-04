Activistul civic iesean Irinel Bucur, membru fondator al Asociatiei ”Hai ca se poate”, a declarat intr-o conferinta de presa ca A8 poate fi finalizata pana in 2030, el precizand ca este in continuare nevoie de presiune din partea societatii civile pentru reusita proiectului. ”Sectorul montan de la Miercurea Nirajului pana la Leghin putem spera sa fie finalizat pana in 2030, in timp ce Ungheni-Iasi-Motca trebuie sa fie gata cel tarziu in 2028. De asemenea, capetele autostrazii sunt finantate prin PNRR si au ca termen de finalizare anul 2026. Punem presiune continua si ne vom coaliza cu totii pentru…