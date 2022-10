Stiri pe aceeasi tema

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat ziua in crestere cu 3%, iar actiunile companiilor din sectorul de calatorii si agrement au urcat cel mai mult, cu 6,1% , toate sectoarele si bursele majore fiind in teritoriu pozitiv. De asemenea, componenta actiunilor din sectorul tehnologiei a urcat cu 5%,…

- Analistii CFA Romania estimeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni, comparativ cu valoarea actuala, pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat fiind 5,0465 lei pentru un euro, potrivit Agerpres. „Pe fondul datelor macroeconomice pozitive inregistrate in luna august, indicatorul…

- Indicatorul de Incredere Macroeconomica al Asociatiei CFA Romania a crescut la valoarea de 45,6 puncte, iar rata anticipata a inflatiei pentru orizontul de 12 luni a scazut, ajungand la o valoare medie de 10,05%. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- ”Indicatorul de Incredere Macroeconomica al Asociatiei CFA Romania a crescut la valoarea de 45,6 puncte. Aceasta situatie s-a datorat in special cresterii, cu 10,1 puncte a componentei de anticipatii. Rata anticipata a inflatiei pentru orizontul de 12 luni a scazut, ajungand la o valoare medie de 10,05%”,…

- Natalitatea din acest an a scazut cu 20% fața de perioada similara din 2021, a anunțat miercuri ministrul Familiei, Gabriela Firea, intr-o declarație la guvern. Or, anul 2021 a adus recordul negativ absolut al natalitații in Romania, cu doar 179.854 de nașteri. ”Inregistram o inrautațire a situației.…

- ”Executia bugetului general consolidat in primele sapte luni ale anului 2022 s-a incheiat cu un deficit de 26,69 miliarde lei in scadere fata de deficitul de 33,97 miliarde lei inregistrat la aceeasi perioada a anului 2021. Exprimat ca procent din Produsul Intern Brut, deficitul bugetar a inregistrat…

- Analistii CFA Romania anticipeaza o decelerare a economiei in urmatoarele 12 luni si o inflatie care va ramane exprimata cu doua cifre, a anuntat Adrian Codirlasu, vicepresedinte al Asociatiei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- “Indicatorul de Incredere Macroeconomica al Asociatiei CFA Romania a crescut la valoarea de 37,5 puncte. Aceasta situatie s-a datorat in special cresterii, cu 10,8 puncte, a componentei de conditii curente. Rata anticipata a inflatiei pentru orizontul de 12 luni a continuat sa creasca, ajungand la o…