Stiri pe aceeasi tema

- Incepe vineri, 5 mai, Festivalul Bacau Fest Monodrame , eveniment de tradiție al Teatrului Municipal „Bacovia” Bacau, ajuns la ediția a XXIX-a. Deschiderea oficiala are loc la ora 17.00 și imediat este programat și primul spectacol in concurs. Spectatorii sunt așteptați sa se bucure, alaturi de invitați…

- Autostrazile care vor traversa județul Neamț au inregistrat recent progrese care ne dau mari speranțe tuturor. Este vorba, concret, despre cele doua autostrazi care vor traversa județul Neamț, de la sud la nord și de la est la vest: Autostrada 7 (Ploiești – Buzau – Focșani – Bacau – Pașcani – Suceava…

- Locațiile Trickshot inregistreaza un trafic de aproximativ 81.000 de oaspeți pe luna In prezent, grupul Trickshot are trei locații deschise in București și una in Brașov Grupul Trickshot, concept ce imbina gastronomia de calitate și activitațile recreaționale, planifica investiții de 2 milioane Euro…

- Prima dorința ca perspectiva profesionala a Luciei Matasa, administratorul de forța al afacerii Augsburg din Piatra-Neamț, nu avea nici cea mai firava urma de legatura cu industria textila. Marturisea in martie 2018 ca voia sa devina jurnalista. Pentru asta a vrut sa se inscrie la Facultatea de Filosofie,…

- Universitatea Naționala de Arte George Enescu din Iași, Facultatea de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice și Centrul Cultural Japonez al Universitații Babeș-Bolyai (CCJUBB) vor organiza un concert de Wadaiko (tobe tradiționale japoneze) la Iași, invitand grupul Seira-daiko. Data: Luni,…

- Teatrul ,,Alexandru Davila” invita publicul argeșean la cea dintai premiera a acestui an! Pe 26 februarie, la ora 19.00, in sala mare, iubitorii de teatru au intalnire cu ,,Koana Kiritza”, celebrul personaj al operei lui Vasile Alecsandri. Spectacolul este o adaptare de Ionela Danila și Marian Stan,…

- Omul care aduce vestea: 100 de ani de la nașterea lui Franco Zeffirelli – eveniment la Ateneul Național Iași: Andrei Giurgia, in direct, in matinalul Radio Romania Iași: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2023/02/9-feb-giurgia.mp3 Ateneul Național din Iași și Cinematograful Ateneu organizeaza…

- Centrul INFOTRAFIC a anunțat ca in acest moment nu sunt autostrazi inchise dar circulația este inchisa pe mai multe drumuri nationale, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile.Pe autostrazile A1 Bucuresti – Pitesti, Autostrada A2 Bucuresti – Constanta, A3 Bucuresti – Ploiesti, A4 Ovidiu – Agigea,…