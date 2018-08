Asociatia Brokerilor intra in razboiul declaratiilor la Digi: difuzarea mesajelor false poate fi considerata manipulare de piata

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de lucratori nou-admisi pe piata fortei de munca din Romania a fost suplimentat cu 8.000, dintre care 4.000 permanenti si 4.000 detasati, se arata intr-un comunicat de presa al Guvernului, transmis joi AGERPRES. "Guvernul a aprobat, in sedinta de astazi, suplimentarea cu 8.000 a contingentului…

- Fostul premier Dacian Ciolos a criticat bilantul guvernarii PSD-ALDE, prezentat luni de premierul Viorica Dancila. Acesta a aratat ca, de cand si-a terminat mandatul, au mai fost doua guverne ale coalitiei PSD-ALDE, si acuza Guvernul Dancila ca a...

- Ministrul de externe german Heiko Maas a facut apel sambata la un respect mai mare fata de actuala ordine internationala si l-a criticat pe presedintele american Donald Trump dupa un summit NATO agitat care a avut loc saptamana aceasta la Bruxelles, informeaza dpa. A da curs cererii lui Trump…

- Fostul presedinte al PSD, Mircea Geoana, a comentat schimbul de replici dintre Klaus Iohannis si actualul lider al social-democratilor, precizand ca nu se va ajunge la o formula de suspendare. Cat despre decizia sefului statului de a o revoca pe Laura Codruta Kovesi, Mircea Geoana spune ca a fost…

- Sora anunta, pe ore, programul avut in Piaata Victoriei, incepand cu 19 si 10 minute, cand alaturi de el si de sotia sa, "la Girafa erau: patru bunici, trei tineri si un labrador, baietelul Andrei (sapte ani) si mingea dumnealui, doi cetateni din Africa de Sud, cinci-sase stalpi, prietena noastra…

- Potrivit unui sondaj de opinie dat publicitatii luni, guvernul Frantei a luat decizia corecta atunci cand a refuzat sa primeasca nava umanitara Aquarius, sosita in Spania dupa ce a ratacit o saptamana pe Marea Mediterana cu 630 de migranti la bord.Cei 630 de migranti salvati de nava inchiriata…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a afirmat, luni, la Ploiesti, ca sustine scoaterea din lege a unei prevederi conform careia angajatii care vin din din alte tari sa munceasca in Romania trebuie sa primeasca cel putin salariul mediu pe economie, acesta sustinand ca, dupa ce Guvernul stabileste…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a respins, marti, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis referitoare la trecerea Monitorului Oficial de sub autoritatea Guvernului sub cea a Camerei Deputatilor, au declarat pentru AGERPRES surse din CCR.- in curs dea ctualizare