Asociația Astronomică “Sirius” Bârlad a aniversat 22 de ani de existență (FOTO, VIDEO) EVENIMENT… Asociația Astronomica „Sirius” (AAS) Barlad, care de-a lungul anilor a pregatit sute și sute de elevi barladeni pentru concursurile și olimpiadele naționale și internaționale, a implinit 22 de ani de la inființare. In tot acest timp, o mana de elevi pasionați de astronomie ce au devenit membri ai AAS au obținut rezultate extraordinare la […] Articolul Asociația Astronomica “Sirius” Barlad a aniversat 22 de ani de existența (FOTO, VIDEO) apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

