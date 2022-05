Asistentele medicale din Caserta fac cursuri de karate Dupa o sumedenie de cazuri de agresiune impotriva personalului medical din spitale, mai ales impotriva asistentelor care intra cel mai mult in contact cu pacienții, dintre care unii extrem de violenți, Ordinul Asistenților Medicali din Caserta, Italia, a decis sa includa, pe langa obișnuitele cursuri de formare profesionala, un curs de empatie și un curs de karate. In prima faza, asistentele trebuie sa se foloseasca de tehnici de comunicare, invațate la cursul de empatie, ca sa pastreze o relație decenta și profesionala cu pacienții. Adica, sa incerce sa vorbeasca fiecaruia dupa capacitatea și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Șapte adulți și un bebeluș care se aflau in Italia, la Bolzano, la lacul Braies, mai precis, au ajuns in stare grava la spitalele din Tirolul de Sud, zona a Italiei, și din Innsbruck, Austria. Cele opt persoane au cazut in apele lacului, in timp ce se deplasau pe suprafața inghețata a acestuia și au…

- Vineri, 22 aprilie, marile orașe ale Italiei vor fi, aproape sigur, paralizate din cauza grevei naționale care va avea loc in transporturi, atat in sectorul public, cat și in cel privat. Asta deși promotorii grevei nu sunt cei mai mari transportatori. Dar cum trenurile, metroul, autobuzele, avioanele,…

- Unul dintre principalii opozanti ai Kremlinului, Vladimir Kara-Murza, a fost condamnat marti la 15 zile de detentie pentru „nesupunere fata de fortele de ordine”, a declarat pentru AFP avocatul sau Vadim Prohorov, potrivit Agerpres. „Tribunalul Hamovniceski din Moscova l-a condamnat pe Vladimir Kara-Murza…

- Stocurile de ulei sunt pe cale de sfarșite in Italia, unde autoritațile au anunțat ca mai sunt rezerve pentru circa o luna, daca consumul se menține la cotele actuale. Situația s-ar putea complica și mai mult, daca conflictul din Ucraina continua și vor fi probleme in ceea ce privește insamanțarile…

- Scad cazurile de infectare cu coronavirus. In ultimele 24 de ore au fost raportate 3.749 de imbolnaviri, cu 284 mai puține fața de ziua anterioara, anunța Ministerul Sanatații. 443 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile…

- Organizația Mondiala a Sanatații anunța ca in Ucraina vor fi trimise mai multe echipamente medicale. Sistemul de sanatate din Ucraina se confrunta cu mari lipsuri din cauza razboiului, scrie Reuters. Lanțurile de aprovizionare au fost grav intrerupte, operațiunile militare fac dificila accesarea stocurilor…

- Uniunea Europeana a prezentat, miercuri, lista bancilor ruse care vor fi vizate de restrictii in sistemul international de tranzactii “Swift”, insa doua banci principale nu sunt afectate de sanctiuni, astfel incat tarile europene sa efectueze in continuare platile pentru gaze si petrol. In Jurnalul…

- Banca Naționala a Moldovei lanseaza inițierea consultarilor cu instituțiile din Ucraina, pentru a gasi o soluție pentru refugiații ucraineni deținatori de hrivne. Anunțul BNM vine dupa ce astazi, unele banci din țara au afișat, o rata de schimb pentru hrivna ucraineana de cel puțin 1 banuț, la cumparare…