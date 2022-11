Stiri pe aceeasi tema

- Este ancheta la Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu dupa ce, sambata seara, o infirmiera din cadrul unitații medicale, de la Secția Recuperare Medicina Fizica și Balneologie, a fost filmata in timp ce incarca varza in portbagajul unei mașini, in timpul programului. Transferul verzei dintr-o…

- O vedem tot timpul cu zambetul pe buze pe micile ecrane, insa Ramona Olaru a trecut și prin momente dificile in cariera ei, iar asistenta TV a oferit declarații exclusive la Antena Stars despre cum a reușit sa depașeasca situațiile tensionate din viața ei. Iata ce a marturisit logodnica lui Catalin…

- 197 de paramedici ucraineni vor fi pregatiți in Romania, in cadrul programului de asistența NATO: Valoarea proiectului este de 450.000 euro 197 de paramedici ucraineni vor fi pregatiți in Romania, in cadrul programului de asistența NATO: Valoarea proiectului este de 450.000 euro In cursul serii de luni,…

- Numarul animalelor din fermele din Gorj este in scadere. Sunt puține situațiile in care se inregistreaza creșteri, potrivit evidențelor Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor(DSVSA) Gorj. Astfel, la inceputul anului erau inregistrate in județul Gorj un numar de 30.761 exploatații…

- O asistenta de la Spitalului Județean de Urgența Vaslui a fost lovita in cap, cu un lacat, de un barbat internat cu afecțiuni medicale care intrase in sevraj. Victima a avut nevoie de ingrijiri medicale.

- Republica Moldova și Comisia Europeana vor semna doua noi acorduri de asistența financiara nerambursabila in valoare totala de 52 de milioane de euro, comunica MOLDPRES . Miercuri, membrii Comisiei politica externa și integrare europeana a Parlamentului au dat aviz consultativ pentru inițierea negocierilor…

- O femeie de 40 de ani, pacienta a Spitalului de Psihiatric din Balți, a fost sugrumata de catre o alta pacienta a acestei instituții medicale. Tragedia a avut loc, ieri 12 septembrie in jurul orei 9:30.