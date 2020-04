Stiri pe aceeasi tema

- O asistenta medicala in varsta de 52 de ani, care a murit, azi-dimineața, in jurul orei 2.00, la o unitate spitaliceasca din București, acolo unde a fost dusa acum 3 zile, in stare grava, cu elicopterul. Informatia a fost confirmata de Ministerul Sanatatii."Ministerul Sanatații confirma decesul…

- Coronavirusul face victime și in randul tinerilor. Cea mai tanara victima din Romania are doar 27 de ani și este din Neamț. Tanara suferea și de cancer și ar fi luat virusul de la o asistenta.Citește și: Explicațiile unui medic: de ce barbații au un risc mai ridicat de DECES din cauza COVID-19 decat…

- Pe data de 19 martie, asistenta a intrat in izolare alaturi de alti 22 de colegi, imediat dupa ce unul dintre pacienti a iesit pozitiv. Este vorba de primul deces cu Covid-19 din Romania. Primaria Filiasi a hotarat sa achizitioneze teste rapide de depistare a virusului, chiar daca acestea nu sunt acceptate…

- Cu prima varianta, premierul a declarat ca nu este de acord, dar se gandește la prelungirea perioadei de preaviz.Ludovic Orban spune ca, data fiind starea de urgenta, Guvernul ar putea prelungi preavizul pe care e obligat sa il dea personalul medical si, in acest fel, i-ar forta pe medicii si pe asistenele…

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a afirmat, duminica, intr-o interventie la Digi 24, ca va propune o circulara care sa ajunga la unitatile sanitare din teritoriu, prin care sa se asigure decontarea din fonduri europene inclusiv a echipamentelor de protectie medicala ale medicilor si personalului…

- Coronavirusul se extinde cu viteza luminii in tot mai multe spitale din Romania. O asistenta medicala de la Spitalul din Huedin a fost depistata pozitiv cu noul coronavirus și a fost internata la Spitalul de Boli Infecțioase Cluj-Napoca. Asistenta este contact al femeii de 76 de ani care a murit…