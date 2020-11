Stiri pe aceeasi tema

- O asistenta din Tennessee a postat pe o rețea sociala fotografii cu ea facute la 8 luni distanța, pentru a ilustra impactul pe care l-a avut aceasta perioada petrecuta in prima linie de lupta anti-COVID-19.

- Orasul Potcoava, judetul Olt, a ramas fara niciun medic de familie din cauza pandemiei de coronavirus. Unul din medici a murit din cauza COVID-19, iar cel de al doilea este internat cu COVID-19, transmite Observatornews, care citeaza Mediafax.Dispensarul oraselului Potcoava din judetul Olt a ramas fara…

- Situația este grava in orașul Potcoava (județul Olt), unde unul din medicii de familie a murit de COVID-19, iar al doilea este internat cu aceeași boala. Prin urmare, orașul a ramas fara medici, informeaza spotmedia.ro . Unul dintre cei doi medici de familie din orașul Potcoava a murit dupa ce s-a infectat…

- O asistenta medicala de la laboratorul privat din incinta Spitalului Județean de Urgența Buzau a decedat, la cateva zile dupa infectarea cu noul coronavirus. Informația a fost divulgata de liderul SANITAS Buzau, asistentul Mihai Ștefan, intr-o intervenție telefonica, in aceasta seara, la Campus TV.…

- Inca un lucrator medical a fost rapus de infecție. Este vorba despre asistenta medicala Liuba Volosatii, care activa in cadrul Asociației Medicale Teritoriale Botanica. „Am pierdut un om de omenie, adevarat simbol al devotamentului fața de semeni, fața de profesie, un om care și-a dedicat viața salvarii…

- Cei care s-au vindecat de infectia cu Sars-Cov-2 pot salva vietile semenilor, iar sotul unei asistente medicale din... The post Daca puteti, ajutati! O asistenta medicala, infectata cu Covid-19, are nevoie de plasma de la cei vindecati appeared first on Renasterea banateana .

- Asistenta medicala din Iași infectata cu Covid, careia medicii refuzau sa-i dea concediu medical deși era pozitiva, a caștigat lupta cu virusul. Dupa 45 de zile de calvar, ea a fost testata negativ și se poate reintoarce la munca. Femeia spune ca a respectat intotdeauna recomandarile autoritaților și…

- Ministerul Sanatații informeaza despre decesul altor 14 persoane provocate de noul tip de coronavirus. Printre victime este și un lucrator medical - asistenta medicala, Vera Constantinova, in varsta de 70 ani, care activa in cadrul Policlinicii din orașul Bender.