- „Din grupa ta, crezi ca e vreo fata virgina?”, este intrebarea pe care asistentul universitar Constantin Marc Neagu i-o adreseaza unei studente intr-o transmisiune live pe TikTok. Dupa ce inregistrarea a ajuns in atenția conducerii Universitații „Nicolae Titulescu” din București, el a anunțat ca demisioneaza…

- Presedintele Parlamentului European, Roberta Metsola, efectueaza luni si marti o vizita de lucru in Romania. Vizita președintelui Parlamentului European are loc in timp ce instituția pe care o conducere este zguduita de un scandal de corupție . Luni, Roberta Metsola va avea intalniri cu presedintele…

- In cursul zilei de marți, 20 decembrie, Metsola va avea o intalnire cu tinerii, in cadrul evenimentului "Impreuna suntem Europa" organizat de Biroul PE in Romania, in parteneriat cu Facultatea de Drept a Universitatii din Bucuresti, relateaza Agerpres. Potrivit institutiei de invatamant superior, in…

- Anul trecut, 46 de studenți din anul I au fost exmatriculați de la Facultatea de Drept a Universitatii din Bucuresti, pentru ca au copiat la examenele online din prima sesiune. Decizia respectiva a fost luata de rectorul Universitatii, profesorul Marian Preda. Unul dintre studenții exmatriculați, C.A.F.,…