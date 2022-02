Stiri pe aceeasi tema

- Educatia financiara este unul dintre domeniile care ar trebui dezvoltate in Romania si sa li se explice copiilor si adultilor oportunitatile pe care le ofera asigurarile private de sanatate, a declarat, joi, la o dezbatere, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, anunța Agerpres. Ministrul…

- Piata asigurarilor de sanatate private a ajuns, in 2021, la 500 de milioane de lei, fata de 380 de milioane de lei in 2019, a anuntat joi presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), Nicu Marcu.

- Proprietarii de trotinete vor fi obligați sa aiba polița de asigurare, incepand de anul viitor. Autoritatea care supravegheaza piața asigurarilor va aplica o directiva europeana deja aprobata. In ultimii trei ani, in Romania au avut loc peste 300 de accidente in care au fost implicate trotinete. O directiva…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de 85,98 miliarde de lei, la finalul lunii noiembrie 2021, in crestere cu 18% fata de nivelul inregistrat la 30 noiembrie 2020, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). "Investitiile fondurilor de pensii…

- Topul companiilor care vand polite RCA este format din Euroins, Groupama si Allianz, potrivit datelor prezentate marti de Valentin Ionescu, director general din cadrul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). "O sa va dau cateva informatii la cald, ca sa zic asa. Monitorizam saptamanal ce…

- Piata asigurarilor din Romania reprezinta circa 1% din PIB, ceea ce arata ca suntem o piata mica, nedezvoltata, dar cu un potential extraordinar de mare de dezvoltare, potrivit lui Cristian Rosu, vicepresedintele Sectorului Asigurari-Reasigurari al Autoritatii de Supraveghere Financiara, informeaza…

- Piata asigurarilor a crescut cu 15% in primele noua luni, ale anului, in pofida pandemiei si a falimentului celei mai mari companii care vindea RCA, City Insurance. “Revenind la piata asigurarilor, pentru ca m-ati intrebat, intr-adevar a existat putina tensiune pe piata. Totusi, in ciuda pandemiei aceasta…

