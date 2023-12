Stiri pe aceeasi tema

- Concret, prețul poliței de asigurare a fost majorat de la 20 de euro (100 de lei) la 130 de lei, urmand ca de acum inainte toate prețurile sa fie exprimate doar in lei, nu și in euro.„Pentru inregistrarea sau modificarea inregistrarii unei locuințe in cartea funciara, proprietarul acesteia este obligat…

- 7 decembrie este ultima zi de valabilitate pentru polițele RCA emise de Euroins. Potrivit autoritaților, cu o saptamana inainte de aceasta data, peste 840 de mii de șoferi inca mai au asigurari auto obligatorii emise de compania intrata in faliment in primavara. Ei sunt obligați ca din 8 decembrie sa…

- APAPR atrage public atenția asupra unei ambiguitați legislative in Codul fiscal. Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din Romania susține ca o prevedere din Codul fiscal creeaza premisele impozitarii progresive a castigurilor de capital din fondurile de pensii private (Pilonul II obligatoriu…

- Acest proiect vizeaza și abordarea, in școala, a noțiunilor de educație financiara. Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.) a contribuit la elaborarea Strategiei Naționale de Educație Financiara alaturi de Ministerul Educației, Ministerul Finanțelor, Banca Naționala a Romaniei și Asociația Romana…

- Metoda autopremierii: Angajații și șefii ASF primesc 16 salarii nesimțite pe an. Prima de performanța in anul falimentului Euroins Șefii și angajații de la Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) au gasit soluția de a-și majora semnificativ veniturile anuale cu ajutorul primelor. In ciuda dezastrului…

- Deputatul USR Claudiu Nasui a declarat ca, in urma unui proces pe care l-a castigat cu Autoritatea de Supraveghere Financiara, a aflat ca institutia si-a schimbat contractul colectiv de munca, dandu-si de la 14 salarii cate avea, la 16 salarii pe an. Nasui a precizat ca datele le-a obtinut in urma unui…

- Lupta pentru posturile de conducere de la Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a intrat in linie dreapta și deja partidele parlamentare au decis, in mare, pe cine vor trimite in bordul acestei instituții. Zilele lui Nicu Marcu la conducerea ASF sunt pe sfarșite și odata cu el vor pleca și cei…

- Vești importante pentru șoferi. Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a dat unda verde. Se pare ca ASF ar fi aprobat, astazi, un important proiect ce prevede plafonarea prețului polițelor RCA. Potrivit unor surse guvernamentale, șoferii romani s-ar putea bucura de aceleași prețuri ale…