Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat marți numirea lui Cosmin Tudor in funcția de director general adjunct la Pool-ul de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale (PAID), societatea care emite asigurarile obligatorii pentru locuințe impotriva cutremurului, inundațiilor și alunecarilor…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania atrage atenția ca Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a introdus, in 13 noiembrie, in Registrul Asiguratorilor, societatea Euroins, care va putea emite asigurari pe piața romaneasca, deocamdata, mai puțin in sectorul RCA.…

- Din 11 noiembrie intra in vigoare o lege promulgata in luna mai care aduce mai multe noutați in ceea ce privește sistemul de asigurari obligatorii impotriva dezastrelor. Zilele trecute, Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a lansat in dezbatere publica și normele de aplicare ale legii. Nimeni…

- Roxana Baluta a fost intrebata joi, la Maratonul bolilor cardiovasculare de la Medika TV, ce inseamna o asigurare voluntara de sanatate. “Asigurarea voluntara de sanatate este un instrument financiar care acopera practic riscul de accident sau de imbolnavire, total sau partial, preluand practic costurile…

- Incompetența se premiaza cu sume uriașe de bani de catre guvernarea PSD-PNL. Autoritatea de Supraveghere Financiara s-a dovedit a fi o instituție complet nefuncționala. Sub „supravegherea” ASF s-au prabușit, unul dupa altul, liderii de pe piața asigurarilor. Cu toate acestea, asistam la o situație…

- Persoanele fizice sau firmele care dețin trotinete și biciclete electrice care au o viteza maxima constructiva mai mare de 25 km/h vor trebui sa le asigure RCA, potrivit unui proiect de lege scos in dezbatere publica luni de Ministerul de Finanțe.

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a propus un proiect de prelungire pana la 31 decembrie a Hotararii de Guvern care stabileste tarifele maximale pe care societatile de asigurari le vor practica, a declarat luni Valentin Ionescu, director general al Directiei Generale Asigurari, ASF.

- O noua companie apare pe piața asigurarilor: Romanii vor putea achiziționa RCA și CASCO O noua companie apare pe piața asigurarilor: Romanii vor putea achiziționa RCA și CASCO Autorizația de funcționare a unei noi societați de asigurare, Eazy Asigurari SA, a fost aprobata de catre Autoritatea de Supraveghere…