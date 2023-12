Asiaticii domină topul orașelor cu magazine de lux. Europa, abia pe locul patru Asiaticii conduc detașat in topul orașelor cu cele mai multe magazine de lux, devenite destinații de calatorie pentru oamenii din intreaga lume. Europa este abia pe locul patru, fiind reprezentata de Paris. Cel mai bun oraș pentru shoppingul de lux este Tokyo, de altfel și locul unde se gasesc cele mai multe magazine de designer. Rakuten Fashion Week a adus Tokyo pe prima poziție, cele 217 magazine de unde se pot cumpara haine de lux fiind un punct de atracție pentru iubitorii de cumparaturi din intreaga lume, arata agenția de turism Lartisen, cea care a realizat topul. Urmatoarele doua locuri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

