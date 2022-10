A.S.I.A. se reunește! Cel mai de succes grup feminin va cânta din nou, după 16 ani La 16 ani de la dizolvarea grupului A.S.I.A revine pe scena. O veste ce va bucura mii de doamne și domnișoare care au admirat și au crescut cu cea mai de succes formație dance feminina de la noi din anii 2000. Sorana Darclee Mohamad, Anca Neacșu și Anemona Niculescu vor ura pe scena Salii Palatului alaturi de Ianna Novac, la aniversarea muzicala a acesteia, eveniment ce va avea loc luna acesta, pe 24 octombrie a.c. Programat inițial in vara, insa reprogramat la noua data pentru ca fostele ASIA sa se pregateasca, ”moțatele” de altadata ce scoteau succes dupa succes (amintim: ”Inima mea”, Da-mi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

