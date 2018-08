Stiri pe aceeasi tema

- Marcatori: Letu 2, Nedelea / Manea Jucatorii pregatiti de Cristi Balasa si Cosmin Lunescu au trecut cu brio peste eliminarea din Cupa Romaniei. Acestia au invins grupa de juniori republicani „A” ai Chindiei Targoviste. Formula de start a echipei de la poalele Patranei a continut mai multi juniori, practic…

- In zilele 4 si 5 august, pe raza localitatilor Pucioasa, Finta, Gemenea, Dragaesti Pamanteni si Tartasesti s-au produs cinci accidente de circulatie, soldate cu decesul unei persoane, ranirea grava a altor doua si vatamarea corporala usoara a doua persoane.Din verificari a reiesit ca un eveniment s-a…

- FC Pucioasa – Unirea Racari 2-0 Au marcat: Calofir (min. 10), Codroiu (77) FC Pucioasa: Curiman (Agachi) -Grigorescu, Marina, Blas (Curt), Dita -Calofir (Calin) – Nedelea (Nita), Maican (Iamandache) – Calinescu, Codroiu (Matei), Niculaescu (A. Mitrea). Racari: Bicher – Popa Florin, Dinu Bogdan, Tudor…

- Primarul orașului Pucioasa, Constantin Ana, a reacționat cu o ironie la anunțul președintelui PSD Dambovița ca: „Acțiunea domnului Ana Constantin, Post-ul Primarul Pucioasei, ironic dupa anunțul PSD: E momentul sa imi acord titlul de „Cetațean de onoare al orașului”! apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Marcatori: Calofir, Calinescu 2 / A. Popescu. Antrenorul Cristi Balasa a impartit lotul in doua echipe, cate una pentru fiecare repriza. Repriza 1: Agachi – Dita, Curt, Marina, Calinescu – Blas – Maican, lamandache – Nae, Leotescu, Matei. In repriza a doua au jucat: Curiman – Dita, Blas, Marina, Grigorescu…

- ''Este primordial sa avem o strategie integrata in domeniul turismului. Pana acum turismul in Romania a mers, asa, de multe ori, din inertie, unii spuneau chiar 'dupa ureche', pentru ca avem o tara bogata si vrem nu vrem avem un numar de turisti care vin pentru ca au ce sa vada in Romania. Dar, ca…

- Marcatori: Ilin (3, 68), lordache (30)/ Leotescu (90), Codroiu (90+2). Tunari: Manciu – Ciortan, R. Stoica, Padineanu (46 Neculai), Barabas – Zamfir, Dumitru, Ivan (65 Margarit), Dragu (73 Valimareanu) – lordache (65 S. Dragomir). Antrenor: Tudorel Dumitru. Aninoasa: Tatar – Grigorescu, Neaga (50 Codroiu),…

- Scene incredibile au fost surprinse in Parcul din Pucioasa.(Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar) Doua adolescente s-au batut cu pumnii si picioarele ziua in amiaza mare. (CITEȘTE ȘI: NOUL ”PRINȚIȘOR” DE DOROBANȚI (18 ANI) E BURICUL PARTY-URILOR DIN LUMEA BUNA!) Potrivit…