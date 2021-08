Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, in sedinta de astazi, proiectul de lege pentru aprobarea Contractului de finantare pentru Spitalul Regional de Urgenta Iasi - COVID-19, in valoare de 250 de milioane de euro, semnat intre Romania si Banca Europeana de Investitii (BEI) la Bucuresti si Luxemburg pe 20 aprilie. Conform…

- Peste 5 milioane de locuitori din Japonia au primit ordin sa-si evacueze casele din cauza amenintarii iminente a inundatiilor si a alunecarilor de teren. Cel mai inalt grad de avertizare, nivelul 5, a fost emis sambata pentru mai mult de un milion de oameni din prefecturile Saga, Nagasaki,…

- Un safir din Casmir de 27 de carate a fost adjudecat, luni seara, pentru suma de 2,1 milioane de euro la o licitatie organizata in Monaco de Hotel des Ventes de Monte Carlo (HVMC), a anuntat marti un purtator de cuvant al acestei case, relateaza AFP. Cu o valoare estimata intre 2 si 3 milioane de euro,…

- Interviu cu primarul Florin VIRGA Comuna Sabaoani este cea mai populata unitate administrativ-teritoriala din Neamț. Centrul civic se aseamana cu al unui orașel, iar comunitatea locala are o activitate economica importanta și foarte dinamica din punct de vedere social și educațional. Un rol important…

- Autoritatea pentru concurenta din Franta a impus marti o amenda de 500 de milioane de euro motorului de cautare Google, pentru ca acesta nu a respectat decizia institutiei cu privire la remunerarea editorilor de continut si agentiilor de stiri pentru utilizarea continutului lor pe platforma Google,…

- Primaria Ploiesti pierde 6 milioane de lei, finantare europeana pe care ar fi trebuit s-o primeasca in cadrul proiectului de modernizare a iesirii spre Targoviste. Corectia a fost impusa de Ministerul Dezvoltarii, care invoca o incalcare a legii achizitiilor in privinta contractului de proiectare.…

- RESITA – Daca la mijlocul saptamanii trecute drumurile din Mociur primeau semnatura finantarii, a venit si randul regiunii. ADR Vest anunta semnarea contractului de „Reabilitare a drumurilor de acces rutier spre zona urbana marginalizata Mociur, pentru a creste accesibilizarea spre si dinspre cartier“!…

- Infuziile de capital din strainatate in companiile de asigurari care activeaza in Romania au insumat 1,72 milioane de euro in aprilie, comparativ cu 493.300 euro in aceeasi luna a anului trecut, potrivit datelor publicate de Registrul Comertului. Ca aport la capitalul social, cea mai mare…