Asfalt ca-n palmă pe drumul de acces în Mociur REȘIȚA – Dupa ce mulți reșițeni s-au plans ca trebuie sa evite aglomerația cauzata de proiectul tramvaiului prin drumuri pline de gropi, primaria a reușit sa repare o porțiune de drum in Mociur pentru a le oferi o alternativa viabila! „Colegii de la Direcția de Intreținere au finalizat astazi asfaltarea pe o porțiune de 200 de metri a drumului de acces in zona Mociur, unde infrastructura rutiera a fost afectata ca urmare a lucrarilor de inlocuire a conductelor de apa. Astfel, reșițenii care doresc sa evite aglomerația de pe artera principala a orașului pot alege varianta Valea Țerovei – Parcul… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

