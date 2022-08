Stiri pe aceeasi tema

- Piața RCA confirma, dupa prima jumatate a anului 2022, ca a reușit sa depașeasca efectele dispariției City Insurance S.A ., fostul lider din domeniu, anunța Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF). “Eficiența masurilor fara precedent, luate de Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.) atat…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a anuntat ca preturile la asigurarile RCA s-au stabilizat si chiar sunt in scadere, potrivit datelor preliminare din primul semestru al anului 2022.

- Prețurile RCA au incetat sa mai creasca incepand cu luna mai , iar din iunie s-a putut observa chiar o scadere, chiar daca marginala, arata datele de vanzari consultate de Economica. Este pentru prima data cand tarifele RCA scad, dupa ce timp de aproximativ un an au crescut agresiv in contextul problemelor…

- Piata europeana de smartphone-uri a scazut cu 12% in primele trei luni ale acestui an, sustine analiza Counterpoint Research, care avertizeaza ca se poate si mai rau pe viitor. Singurul producator din top 5 care a crescut in aceasta perioada este Realme. Aflat chiar pe al cincilea loc in piata europeana,…

- Euroins, cel mai mare asigurator RCA dupa falimentul City Insurance, a primit o noua amenda, de aceasta data de 419.900 de lei, pentru efectuarea cu intariziere a plaților dosarelor de dauna și neachitare penalitaților de intarziere, a anunțat joi Autoritatea de Supraveghere Financiara. Sancțiuni au…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au continuat sa scada marti, dupa ce Comisia Europeana a clarificat modul in care companiile din UE pot plati pentru livrarile de gaze rusesti fara a incalca sanctiunile impuse Rusiei de blocul comunitar, transmite Bloomberg. La bursa de la Amsterdam,…