- Spread-ul dintre obligatiunile suverane ale Romaniei pe 10 ani, denominate in euro, si cele similare ale Germaniei s-a redus, ceea ce poate fi interpretat si ca o imbunatatire a increderii investitorilor in ratingul de tara al Romaniei, arata cel mai recent raport privind tendintele si riscurile…

- 70% din salariații Autoritații de Supraveghere Financiara (379) sunt cotizanți voluntari la Pilonul III de pensii private facultative, potrivit oficialilor instituției. Autoritatea de Supraveghere Financiara este instituția care supravegheaza piețele financiare non-bancare – asigurari, piața de capital,…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara a publicat Raportul privind stabilitatea piețelor financiare nebancare - semestrul II 2020, care releva faptul ca piețele financiare non-bancare din Romania s-au adaptat bine in fața șocurilor care au lovit economiile europene in acest an, ca efect al pandemiei…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a publicat Raportul privind stabilitatea piețelor financiare nebancare - semestrul II 2020, in care analizeaza impactul pandemiei asupra pieței financiare din Romania. In acest raport, ASF noteaza ca fondurile de pensii private “se mențin intr-o zona de risc…

- Cele sapte fonduri de pensii private Pilon II din Romania au ajuns la active totale de peste 70,2 de miliarde de lei, la finalul lunii octombrie, potrivit datelor publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF).

- Președintele Autoritații de Supraveghere Financiara, domnul Nicu Marcu, a transmis un mesaj in deschiderea celei de a doua ediții a galei Asociației pentru Relații cu Investitorii la Bursa din Romania (ARIR), pe care il regasiți in cele ce urmeaza:

- Nicu Marcu, presedintele Autoritații pentru Supraveghere Financiara (ASF) a anunțat ca va demara un proiect de selectie a unor tineri studenti care sa lucreze in cadrul institutiei „Este un inceput bun pentru voi. Faptul ca ati ales sa faceti parte din FinClub-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara…