- Primele Brute Subscrise de societatile de asigurare din Romania, in primele trei luni din 2022, au ajuns la aproape 4,66 miliarde de lei, cea mai mare valoare trimestriala inregistrata in istoria pietei de asigurari din Romania, in crestere cu 46% fata de perioada similara a anului trecut.

- Contrabanda cu tigari a ajuns la un minim istoric in Romania. In Franta a crescut fara precedent. Romania are unul dintre cele mai scazute niveluri ale consumului ilicit de tigarete, cu o pondere de 7,9% din totalul tigaretelor consumate in 2021, arata rezultatele unui studiu KPMG. Cei aproximativ 5…

- De la inceputul acestui an piața asigurarile inregistreaza o creștere de 24,5% comparativ cu aceeași perioada a lui 2021. Primele brute subscrise au avut un ritm mai alert de creștere, decat despagubirile, informeaza COmisia Naționala a Pieței FInanciare. Primele incasate in primul trimestru din 2022…

- Romanii s-au orientat in 2021 spre protecția financiara oferita de asigurarile de viața. Astfel, volumul primelor brute subscrise pentru acest segment a inregistrat o creștere de 18%, comparativ cu anul anterior, arata datele ASF.

- ”Grupul REWE a crescut si, din 2020, a devenit al doilea grup comercial ca marime din Europa. Acest proces a fost impulsionat in principal de achizitia companiei Lekkerland. Am depasit bariera cifrei de afaceri de 75 de miliarde de euro. Acest aspect a dus in 2021 la o crestere de peste 2,5 la suta…

- Pierderile de pe piata asigurarilor de specialitate provocate de invazia Rusiei in Ucraina ar putea fi de 16-35 de miliarde de dolari, potrivit unei estimari publicate joi de agentia de rating S&P Global, transmite Reuters. Estimarea include posibile pierderi de asigurari de aviatie in valoare totala…

- Huawei a lansat Raportul anual 2021 prin care dezvaluie ca a menținut operațiuni solide pe parcursul anului trecut. Conform raportului, Huawei a obținut venituri de 636,8 miliarde yuani (aproximativ 100 miliarde dolari) in 2021 și un profit net de 113,7 miliarde CNY (17,8 miliarde dolari), o creștere…

- Anul trecut, piața asigurarilor a crescut 24% anul trecut, fața de anul 2020, potrivit lui Valentin Ionescu, director al Direcției Generale de Asigurari din cadrul ASF. Declarația a fost facuta in cadrul „Conferinței Europene a Serviciilor Financiare ECFS2022 Sustenabilitate și Reziliența – Noile coordonate…