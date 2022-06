Stiri pe aceeasi tema

- ”Primele Brute Subscrise (PBS) de societatile de asigurare din Romania, in primele trei luni ale anului 2022, au ajuns la aproape 4,66 miliarde de lei, cea mai mare valoare trimestriala inregistrata in istoria pietei de asigurari din Romania, in crestere cu 46% fata de perioada similara a anului trecut.…

- Primele Brute Subscrise de societatile de asigurare din Romania, in primele trei luni din 2022, au ajuns la aproape 4,66 miliarde de lei, cea mai mare valoare trimestriala inregistrata in istoria pietei de asigurari din Romania, in crestere cu 46% fata de perioada similara a anului trecut.

- „Euroins depune toate eforturile pentru a procesa cererile cat mai rapid si cat mai eficient posibil. Rezultatele schimbarilor pe care le implementam in cadrul companiei au adus deja imbunatatiri vizibile, intrucat primim din ce in ce mai multe reactii pozitive de la clienti. Procesam si platim mai…

- Euroins Romania Asigurare-Reasigurare SA transmite ca depune toate eforturile pentru a imbunatati in continuare toate procedurile privind timpul necesar procesarii daunelor si achitarii prompte a despagubirilor, anuntul fiind facut dupa ce Autoritatea de Supraveghere Financiara a amendat compania tocmai…

- Piața RCA iși continua consolidarea inceputa in ultima parte a anului trecut. Luna februarie 2022 a marcat continuarea procesului de diversificare, un element esențial in creșterea concurenței și, in final, a stabilitații pieței. Datele raportate de companiile de asigurare și agregate de Autoritatea…

- NN Pensii administreaza direct activele nete din conturile de Pilon II ale celor peste 2 milioane de participanți la fondul NN, in valoare totala de peste 31 de miliarde de lei la finalul lunii martie 2022, reprezentand aproape 35% din piața, conform datelor Autoritații de Supraveghere Financiara. NN…

- Piata asigurarilor a crescut anul trecut din punctul de vedere al primelor brute subscrise cu 24%, segmentul de asigurari de viata inregistrand un avans de 18%, la 2,6 miliarde de lei, a declarat Valentin Ionescu, director al Directiei Generale de Asigurari din cadrul Autoritatii de Supraveghere Financiara…

- Anul trecut, piața asigurarilor a crescut 24% anul trecut, fața de anul 2020, potrivit lui Valentin Ionescu, director al Direcției Generale de Asigurari din cadrul ASF. Declarația a fost facuta in cadrul „Conferinței Europene a Serviciilor Financiare ECFS2022 Sustenabilitate și Reziliența – Noile coordonate…