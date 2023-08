Stiri pe aceeasi tema

- Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) a facut plati de 434,3 milioane lei in primele sapte luni, platile efectuate pentru Euroins SA ridicandu-se la 27,2 milioane lei, potrivit unui comunicat remis miercuri AGERPRES.

- ”CITR, in calitate de lichidator judiciar all Euroins, a solicitat si a primit aprobarea Tribunalului Bucuresti pentru prelungirea unor termene de interes pentru creditori. Solicitarea CITR are la baza dorinta si necesitatea de a informa cat mai multi creditori ai Euroins despre faliment si drepturile…

- Parlamentarii vor sa schimbe legea și sa oblige Fondul de Garantare a Asiguraților sa plateasca integral despagubirile din dosarele RCA ale firmelor aflate in insolvența sau in faliment. Astfel, din reglementari va disparea limitarea la suma de 500.000 de lei in cazul polițelor de asigurare, inițiatorii…

- Euroins a intrat, oficial, in faliment. Decizia a fost luata vineri, de Tribunalul Bucuresti, la cererea Autoritatatii pentru Supraveghere Financiara. De astazi incepe sa curga termenul de 90 zile in care asigurarile inca mai sunt valabile. Dupa ce judecatorii Tribunalului București au decis, pe 26…

- ”CITR filiala Bucuresti a fost numit de catre Tribunalul Bucuresti lichidator judiciar al Euroins”, anunta casa de insolventa. In cazul acestui faliment, rolul lichidatorului judiciar, conform mandatului legal, este acela de a gestiona lichidarea companiei si de se asigura ca se recupereaza cat mai…

- Dupa ce a retras licența de funcționare a Euroins, Autoritatea pentru Supraveghere Financiara (ASF) a formulat cererea de faliment pe 20 aprilie. Zi importanta pentru zeci de mii de pagubiți și peste 2 milioane deținatori de polițe RCA Euroins.Tribunalul București a amanat luare unei decizii in privința…

- Asiguratorii RCA vor plati suplimentar o contribuție speciala de la 1 iunie catre Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) ale carui resurse financiare se estimeaza a fi insuficiente pentru a gestiona plați de sute de milioane de euro dupa doua falimente majore in 2 ani: City Insurance și Euroins, firme…

- Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) a anunțat miercuri ca a aprobat o prima tranșa de peste 1.000 de cereri de plata care vizeaza restituirea de prime pentru unii asigurați care și-au reziliat contractele de asigurari cu fostul lider RCA.