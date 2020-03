ASF: Avem un risc cibernetic in crestere pentru pietele pe care le supraveghem

Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Direcției de Strategie și Stabilitate Financiara in cadrul ASF, domnul Valentin Ionescu a declarat:"Avem un risc cibernetic in creștere pentru piețele pe care le supraveghem , ca atare venim cu un set de recomandari pentru entitațile din asigurari, piața de capital și pensii ...

- Directorul Direcției de Strategie și Stabilitate Financiara in cadrul ASF, domnul Valentin Ionescu a declarat: “Avem un risc cibernetic in creștere pentru piețele pe care le supraveghem , ca atare venim cu un set de recomandari pentru entitațile din asigurari, piața de capital și pensii private, menite…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara monitorizeaza atent evolutiile pe piata de capital, piata asigurarilor si piata pensiilor private din Romania, in contextul generat de efectele epidemiei COVID-19, informeaza joi institutia."Stabilitatea pietelor si protectia consumatorilor din pietele…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara monitorizeaza atent evolutiile pe piata de capital, piata asigurarilor si piata pensiilor private din Romania, in contextul generat de efectele epidemiei COVID-19, informeaza joi institutia. "Stabilitatea pietelor si protectia consumatorilor din pietele…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) monitorizeaza atent evolutiile pe piata de capital, piata asigurarilor si piata pensiilor private din Romania, in contextul generat de efectele epidemiei COVID-19, a transmis astazi ASF, printr-un comunicat de presa, conform Mediafax.„Comunicarea…

- ”Obiectivul acestui grup de lucru este de a identifica atat riscurile economice cat si masurile necesare care urmeaza a fi adoptate in perioada urmatoare pentru a reduce aceste riscuri. In acest moment, la nivelul Cancelariei primului ministru si la nivelul ministerelor implicate sunt mai multe analize…

- Doar 1 din 5 locuinte este asigurata, la 43 de ani de la cutremurul din 1977, desi cutremurul este al doilea risc de care romanii sunt ingrijorati cand vine vorba de locuintele lor (57%), dupa incendiu (65%), potrivit unui studiu realizat de Institutul Roman pentru Evaluare si Strategie (IRES) pentru…

- Directorul Directiei de Strategie și Stabilitate Financiara in cadrul ASF, domnul Valentin Ionescu, a declarat:"Avand in vedere evoluțiile pe piața asigurarilor și timpul trecut de la primul exercițiu, a rezultat ca este necesara o noua evaluare a pieței asigurarilor.Acest exercițiu vine in ...