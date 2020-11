ASF a câștigat în instanță împotriva Euroins Asigurare-Reasigurare! Sancțiunile rămân Curtea de Apel București, prin hotararea din data de 2.11.2020, pronunțata in dosarul nr. 5495/2/2020, a respins ca nefondata cererea Societații Euroins Asigurare-Reasigurare S.A. cu privire la suspendarea aplicarii sancțiunilor și masurilor dispuse de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin Decizia A.S.F. nr. 1137/28.09.2020. ANCHETA in Poliție și Jandarmerie dupa apariția fotografiei șoc din scara blocului In urma activitații de supraveghere realizata asupra elementelor incluse in raportarile transmise de societate pentru data de 30 iunie 2020, Euroins Asigurare-Reasigurare S.A.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

